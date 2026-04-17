El look sport chic de Claudia Villafañe: la combinación perfecta para mujeres +60

Claudia Villafañe es una de las mujeres que más apuestan al momento de tratarse de moda. Ella encuentra confort en los colores pasionales y las estampas llamativas. Sin embargo, también apuesta por las combinaciones ideales para mujeres +60, que buscan la comodidad de las prendas deportivas. Es así como, en una sesión de amigos, juego y diversión, dio cátedra de un look sport chic, perfecto para fusionar fashionismo y clásicos.

Claudia Villafañe

El look sport chic de Claudia Villafañe y la combinación ideal

La moda no siempre se encierra en los ámbitos elegantes de los exclusivos eventos en los que participan las celebridades. Muchas de ellas apuestas por rutinas deportivas que las acercan a prendas cómodas y relajadas, permitiendo que se juegue con diferentes estilos para actividades recreativas. Claudia Villafañe se caracteriza por optar por los trajes sastreros y las apuestas de colores y estampas. Sin embargo, en una sesión de amigos y tenis, decidió apostar por la combinación perfecta para mujeres +60 amantes de los deportes.

En sus historias de Instagram, mostró el final de un divertido partido en parejas, y enamoró a todos con la combinación ideal de un look sport chic. Para la ocasión, aportó por unas calzas total black ceñidas, que le permitían movimiento para realizar el deporte. Como detalle que fascinó a todos, el mismo venía con bolsillos y unas delicadas líneas de costura que alzaban la figura, al igual que la remera deportiva gris del largo ideal. Por último, lo cerró con unas zapatillas total white y cómodas para una sesión intensa de juego.

El look sport chic de Claudia Villafañe

Claudia Villafañe: una influencia de los estampados y los looks holgados

Lejos de los deportivos que utiliza en ocasiones, Claudia Villafañe se volvió una influencia para mujeres +60, al apostar por la originalidad de los matching sets sastreros y holgados. En sus diferentes participaciones a programas de televisión, encuentra comodidad en los colores llamativos, y marca la tendencia con los estampados de diferentes diseños.

En su mayoría, la empresaria y cocinera apuesta por el traje de camisa, pantalón y saco en composé. Sin embargo, en ocasiones juega con otras texturas y fusiones de tonalidades del mismo color. Es así como los expertos fashionistas y sus seguidores no dudan en seguirle el paso al momento de dejar en claro cuáles son las prendas elegantes y perfectas para un trabajo en la ciudad, manteniendo la originalidad y capacidad de diferenciarse de los clásicos.

La moda de Claudia Villafañe

En ese sentido, decidió apuntar a otro estilo y ámbito de la moda, e impuso el look sport chic que presenta la combinación perfecta para mujeres +60. Los expertos y usuarios de las redes sociales no dudaron en destacarlo como su favorito, marcando una comodidad en las prendas y los detalles que lo elevan. Claudia Villafañe es una de las influencias de la moda original, que decidió jugársela dentro de lo deportivo, demostrando que lo fashionista también puede ser cómodo y relajado.

A.E