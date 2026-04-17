Ximena Capristo contó el verdadero motivo por el que no es parte del documental de Silvina Luna de Netflix

La serie de Silvina Luna de Netflix es uno de los proyectos más esperados por los seguidores de la actriz y modelo. El mismo sacó su trailer el pasado 9 de abril, mostrando las imágenes grabadas que ella misma hizo y de todos sus seres queridos que acompañaron la idea de Ezequiel, su hermano, por llevar a cabo su más grande sueño. Sin embargo, sorprendió la ausencia de Ximena Capristo, entre otros. Ambas mujeres salieron de Gran Hermano y mantuvieron una fuerte amistad a lo largo de todos los años. Tras rumores y suposiciones sobre por qué había decidido no aparecer, la propia modelo se expresó y dio el verdadero y doloroso motivo.

Silvina Luna, Ximena Capristo

La palabra de Ximena Capristo sobre su ausencia en la serie de Silvina Luna

La amistad de Ximena Capristo y Silvina Luna es una de las más fuertes y conocidas de la televisión argentina. Ambas se conocieron en Gran Hermano 2, cuando competían por el premio mayor. Tras su salida, y con el correr de los años, su relación se volvió cada vez más fuerte, acompañándose en todos los procesos de su vida. Es por eso que el anuncio de la serie Perfecta, que cuenta la historia de Silvina Luna hasta su fallecimiento, hizo que muchos usuarios pudieran escuchar la palabra de la modelo amiga. Sin embargo, se dio a conocer que ni ella ni su esposo, Gustavo Conti, serían parte de este proyecto que Luna tanto había querido.

En Desayuno Americano (América), fueron a buscar a la panelista y no dudaron en preguntarle las razones. Capristo decidió hacerse a un lado, ya que no le parecía correcto ser parte de un proyecto que había sido el sueño de su amiga. "La serie es sobre Silvina Luna. Obviamente autoricé a que pasen imágenes mías si querían pero no quise participar. Uno puede decidir ser parte o no pero yo no cartoneo. La acompañamos hasta el último momento porque la amábamos y de ambos lados, nos sentíamos familia. Nosotros a ella y ella a nosotros", expuso tajante.

De esta manera, recordó: "Sí sabía que ella tenía ganas de hacer la serie y contar todo... Con ella en vida hubiera aceptado si me lo pedía. La recuerdo de la mejor manera. Tengo en casa su foto en un cuadro, le prendo velitas, le pongo flores y un vaso de agua. La tengo ahí con otra gente que falleció y yo amaba". Finalmente, dejó en claro que había decidido no ser parte, y respondió a las críticas de algunos usuarios. A pesar de esto, aseguró que la vería, ya que quería ver de qué se trataba.

Gustavo Conti explicó por qué no quiso participar en la serie de Silvina Luna

Por su parte, en Desayuno Americano (América), Gustavo Conti coincidió con Ximena Capristo al elegir no ser parte de la serie Perfecta. Sin embargo, el ex Gran Hermano se alejó de las palabras de su esposa, ya que apuntó a otro aspecto del proyecto que no le había gustado.

“Todo lo que podía hacer por ella lo hice en vida y cuando pasó el desenlace que pasó, a mí me maltrataron y decidí no formar parte. Hubo cosas que sucedieron que me parece que no estaban bien y me abrí, cuando no sos bien recibido en un lugar yo me abro. No me integraron como yo hubiese preferido, pero preferí abrirme y ya está”, expresó tajante frente a las cámaras.

Silvina Luna, Ximena Capristo, Gustavo Conti

La docuserie sobre la vida de Silvina Luna es uno de los proyectos del 2026-2027 más esperados por los usuarios de las redes sociales. Ángel de Brito, Fernando Burlando, Ezequiel Luna y Pía Shaw son solo algunas de las celebridades que decidieron ser parte y autorizar sus imágenes en la producción, que también contará con material inédito que grabó la propia actriz y modelo. Sin embargo, sorprendió la ausencia de Ximena Capristo, mejor amiga de Luna, y ella no dudó en dar las razones por las que dijo que no.

A.E