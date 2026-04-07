martes 07 de abril del 2026
En vivo
ASTROLOGíA Hoy 14:52

Horóscopo de hoy 8 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo
Horóscopo | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 8 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio. Venís con mucha intensidad y podrías chocar con alguien cercano si no medís las palabras. En lo laboral, mejor observar antes de actuar.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa tu lado práctico: vas a resolver algo que venías pateando hace días. Buen momento para ordenar finanzas o cerrar pendientes.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación es tu fuerte hoy. Aprovechá para tener esa charla importante o aclarar malentendidos. Puede surgir una propuesta interesante.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Sensibilidad a flor de piel. No todo es personal, tratá de tomar distancia emocional. Buen día para conectar con tu casa o familia.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Estás magnético y eso se nota. Ideal para encuentros sociales o citas. En el trabajo, alguien podría reconocer tu esfuerzo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día productivo si lográs enfocarte. Evitá dispersarte en detalles innecesarios. Cuidá tu energía, no todo tiene que ser perfecto.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio vuelve de a poco. Es un buen momento para tomar decisiones que venías postergando, sobre todo en lo afectivo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intuición altísima. Confiá en lo que sentís porque no te va a fallar. Puede haber revelaciones o conversaciones profundas.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesidad de movimiento y cambio. Si podés, rompé la rutina. Un plan espontáneo puede terminar siendo lo mejor del día.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día clave para lo profesional. Podrías avanzar en algo importante si te animás a dar ese paso. No te subestimes.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu mente vuela alto, pero ojo con desconectarte demasiado de la realidad. Bajá las ideas a tierra para que realmente funcionen.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Emociones intensas, pero también mucha creatividad. Canalizá lo que sentís en algo artístico o expresivo. Buen día para el amor.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en