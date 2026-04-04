La nueva vida del Chino Volpato tras su lucha contra el cáncer de próstata: el refugio de su familia y el regreso a su vida artística

Darío “Chino” Volpato es uno de los históricos integrantes del trío Midachi. Con el correr del tiempo, el humorista se ganó el reconocimiento del público y se consagró como un artista popular. No obstante, una terrible enfermedad lo llevó a alejarse momentáneamente de su vida profesional tras atravesar un severo cáncer de próstata. Durante una entrevista que mantuvo en el programa de Mirtha Legrand, el artista reveló cómo atravesó su lucha contra esta tumoración y el rol crucial de su familia.

El Chino Volpato a corazón abierto

El Chino Volpato atraviesa hoy una etapa de plenitud que contrasta con uno de los momentos más difíciles de su vida. El reconocido integrante de Midachi abrió su corazón al recordar el duro diagnóstico de cáncer de próstata que recibió hace dos años, justo en la antesala de una temporada teatral junto a Miguel del Sel. Aquella noticia, según relató en el ciclo que conduce La Chiqui, fue “un baldazo de agua fría” que lo enfrentó de golpe con la fragilidad de la salud, en medio de compromisos laborales ya asumidos y una carrera artística que seguía cien por ciento activa.

Chino Volpato y Mirta, su esposa

“Hace un par de años atravesé una situación bastante difícil. Justo antes de arrancar un show con Miguel, me diagnosticaron cáncer de próstata”, comenzó diciendo ante la escucha atenta de sus compañeros de elenco de Midachi, La Chiqui y su esposa, quien se encontraba detrás de cámara. En este marco, resaltó como esta noticia impactó de lleno en su estado emocional: “Fue un golpe muy fuerte, de esos que te dejan sin aire. Uno escucha que es algo tratable, que tiene cura, pero igual aparecen complicaciones y miedos importantes”.

En este contexto, el actor detalló que no fue intervenido quirúrgicamente. Por tal motivo, eligió continuar con el espectáculo en Villa Carlos Paz mientras realizaba un exigente tratamiento de radioterapia. De acuerdo con su testimonio, cada mañana, acompañado por su esposa Mirta, viajaba hasta la ciudad capital de Córdoba para someterse a las sesiones médicas que se extendieron durante casi un mes. Ese esfuerzo que mantuvo en absoluta reserva reflejó no sólo su compromiso profesional, sino también una fortaleza personal que hoy reconoce como clave en su recuperación.

Lejos de dramatizar, el artista describió el proceso como una etapa compleja pero atravesada con determinación. “Parecía algo menor, curable, pero tiene sus contratiempos”, explicó, dejando entrever que la dimensión emocional del diagnóstico fue tan desafiante como el tratamiento en sí. La decisión de no suspender la temporada teatral implicó un esfuerzo consensuado con sus compañeros de escenario, quienes, según destacó, lo acompañaron en todo momento para que pudiera sostener el ritmo de trabajo sin descuidar su salud.

La familia del Chino Volpatu, una pieza clave en su recuperación

El rol de la familia del Chino Volpato fue, siempre en línea con sus declaraciones, uno de los pilares fundamentales durante ese período. Su compañera de vida no solo estuvo presente en cada viaje y en cada sesión de radioterapia, sino que se convirtió en su sostén emocional frente a la incertidumbre. Como resultado, el humorista encontró en su círculo íntimo un refugio indispensable para atravesar el miedo, las dudas y el desgaste físico que implica un tratamiento oncológico. Esa red de contención fue crucial para mantener la entereza en un momento de extrema vulnerabilidad.

A casi dos años de aquel diagnóstico, los resultados médicos trajeron alivio y esperanza. Los últimos estudios, realizados hace aproximadamente seis meses, indicaron que el cáncer ya no está presente en su organismo. “Está todo bárbaro. Es como si todo hubiera quedado atrás”, lanzó con emoción, dejando en claro que la experiencia marcó un antes y un después en su manera de ver la vida y priorizar lo verdaderamente importante.

El regreso a su carrera artística no solo significó retomar su obra con el trío Midachi y otros proyectos personales que lo mantienen entusiasmado y activo, sino también reconectar con el público que lo acompañó durante décadas. De esta manera, su testimonio se transformó en un mensaje de conciencia sobre la importancia de los controles médicos periódicos para la detección temprana del cáncer de próstata, que pueden ser tratables si se diagnostican a tiempo.

Chino Volpato y Mirta, su esposa | Instagram

Hoy, el Chino Volpato celebra la vida con un espíritu renovado cargado de agradecimiento, fortaleza y una profunda conexión con Mirta y sus hijas. Después de haber enfrentado uno de los desafíos más duros, el actor volvió a los escenarios con la misma esencia que lo convirtió en un referente del humor popular, pero teniendo como motor el amor y la contención de su familia.

NB