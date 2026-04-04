Las mejores fotos de las vacaciones de Mario Massaccesi y Teté Coustarot en la Patagonia: hotel de lujo, caminatas y amigos

Mario Massaccesi y Teté Coustarot compartieron las postales de sus soñadas vacaciones en la Patagonia. Los periodistas, quienes mantienen una amistad de mucho tiempo, volvieron a hacer las valijas y frenar sus agendas laborales para vivir unos días a puro descanso, recorridos y conexión con la naturaleza.

El viaje de Mario Massaccesi y Teté Coustarot a un destino soñado del Sur argentino

Mario Massaccesi y Teté Coustarot volvieron a demostrar la solidez de su amistad al compartir una escapada muy especial durante el fin de semana de Pascuas. El destino elegido fue Villa La Angostura, uno de los rincones más encantadores de la Patagonia argentina, donde el otoño regala paisajes únicos entre montañas, lagos y bosques teñidos de tonos dorados.

A través de su cuenta de Instagram, Mario Massaccesi compartió algunas postales del viaje junto a la conductora y su amigo Dany Mañas. En una de las imágenes se los puede ver sonrientes, posando frente a la capilla del puerto Nuestra Señora de la Asunción, rodeados de naturaleza. “Con @tetecoustarotoficial & @danymanas en #villalaangostura y en la capilla del puerto Ntra Sra de la Asunción. Nos encanta viajar juntos”, escribió el periodista, dejando en claro el disfrute compartido.

Mario Massaccesi y Teté Coustarot en la Patagonia

Por su parte, Teté Coustarot también mostró momentos más íntimos del recorrido. En una de sus publicaciones se la vio posando sola, relajada y sonriente, en medio de un entorno natural rodeado de vegetación y dedicado a la Virgen. “En el mismo lugar gruta de mi querida Virgen de Lourdes”, expresó, evidenciando su conexión espiritual con el sitio.

Las mejores fotos de las vacaciones de Mario Massaccesi y Teté Coustarot en la Patagonia

El viaje también incluyó a Dany Mañas, quien fue parte de las caminatas, recorridas por puntos emblemáticos y del disfrute del clima fresco que caracteriza a la región en esta época del año. Entre senderos, vistas imponentes y rincones con historia, el grupo aprovechó al máximo cada paseo.

Mario Massaccesi y Teté Coustarot presumieron su estadía en Villa La Angostura a través de increíbles fotos

Tanto las redes sociales de Mario Massaccesi como las de Teté Coustarot se llenaron de fotografías que muestran las vistas más increíbles de Villa La Angostura, lugar que es conocido por su tranquilidad, sus paisajes de ensueño y su cercanía con el Parque Nacional Nahuel Huapi. Durante el otoño, el destino se vuelve aún más atractivo, con temperaturas bajas y una paleta de colores que transforma el entorno en una postal perfecta.

Villa La Angostura, el destino elegido por Mario Massaccesi y Teté Coustarot para vacacionar juntos

Con una amistad que lleva décadas, Mario Massaccesi y Teté Coustarot suelen elegir al menos una vez al año un destino para compartir juntos. Este viaje de Pascuas no fue la excepción: entre risas, naturaleza y momentos de introspección, reafirmaron un vínculo que trasciende el paso del tiempo. Además, su hospedaje fue el detalle que más llamó la atención de los usuarios ya que se trata de un exclusivo complejo frente al Lago Nahuel Huapi. En sus recientes historias, el conductor se muestra recién levantado y dejando ver el hotel Bahía Manzano Resorts Club, que eligió para su estadía. "Buen día de sábado. Recién despierto en este silencio y este silencio totalmente despejado", se lo escucha decir en el clip.

De esta manera, las mejores fotos de sus vacaciones en la Patagonia, más precisamente en Neuquén, fueron compartidas en sus respectivas cuentas de Instagram y cautivaron a sus miles de seguidores. Su estadía en Villa La Angostura se destacó por su estadía en un hotel de lujo, por sus largas caminatas y por la compañía de sus amigos.