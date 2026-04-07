Valentina Cervantes cambió de look e impone el octopus cut como el corte tendencia de la temporada

Las celebridades no dudan en aprovechar los cambios de temporada para apuntar a nuevas modificaciones en su estilo fashionista. Desde nuevos colores hasta prendas originales, su moda evoluciona dependiendo la temperatura y las tendencias más elegidas por todos. Sin embargo, algunos de ellos también le dan importancia al cabello como parte esencial de su estilo. Valentina Cervantes no dudó en hacer un cambio en su corte e impuso el octopus cut como el perfecto para el otoño argentino y la primavera europea.

Valentina Cervantes

El cambio de look de Valentina Cervantes y la apuesta al octopus cut

El cabello es una parte esencial del estilo personal, y las celebridades no dudan en darle ese espacio al momento de cambiar la temporada. Desde nuevos colores para hacer que llame la atención hasta cortes originales que le generan movimiento, las famosas se alejan de los clásicos y apuntan a nuevas tendencias que sorprendan. Valentina Cervantes, quien mantiene su cabello intacto desde que comenzó a compartir sus looks en redes sociales, demostró ser una influencia de los favoritos y apostó al octopus cut.

En sus historias de Instagram, mostró su nuevo corte de pelo, que se resaltaba por el fondo blanco que eligió y la remera total black. Su tonalidad oscura se mantuvo, al igual que las ondas en las puntas de su larga cabellera. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el gran volumen que había en la parte superior, y las capas largas, delgadas y desfiladas en la parte inferior, que imitan los tentáculos de un pulpo. La foto se viralizó, y la influencer se ganó los halagos de todos sus seguidores.

El octopus cut de Valentina Cervantes

Del lacio a los rulos en las puntas: las opciones de Valentina Cervantes para darle movimiento a su cabello

Valentina Cervantes se caracterizó por tener un claro estilo en su cabello, que lo acompaña con el largo que tiene y la tonalidad oscura natural. Dentro de eso, intentó modificar el movimiento con diferentes peinados. En un comienzo, apuntó al lacio completo, y de a poco fue evolucionando, agregando algunas ondas en las puntas finales.

Sin embargo, y con el comienzo de una temporada más colorida para Europa, y del otoño en la Argentina, decidió hacer un cambio, apostando por mayor movimiento. Es así como volvió a traer la tendencia, en una fusión moderna del clásico shag de los años 70 y el mullet de los 80, manteniendo el largo que tanto le gusta. A este estilo se lo llama octopus cut, por su imitación a los tentáculos del pulpo, y originalidad para el movimiento.

Los peinados de Valentina Cervantes

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no dudaron en halagar cómo le quedaba el corte a la influencer, y la coronaron como una de las claves para seguir la tendencia de cada temporada. Valentina Cervantes se ganó el amor de sus seguidores, manteniendo siempre firme su estilo personal. Entre los colores oscuros y lisos, y su larga cabellera, impuso el octopus cut como una nueva manera de darle movimiento, sin perder a tus favoritos.

A.E