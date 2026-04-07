Así fue el terrible accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada: tuvo que ser retirada de la casa

Este lunes 3 de abril, Andrea del Boca volvió a ser la protagonista de la noche en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En esta ocasión no se trató de un ida y vuelta con un compañero o por una polémica interpretación ficciónal, sino que la reconocida actriz volvió a generar preocupación por su salud, luego de sufrir una fuerte caída por la que requirió una inmediata asistencia médica, que la obligó a abandonar la casa.

Caida, susto y salida: así fue el accidente de Andrea del Boca

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió un tenso momento el lunes por la noche, en la previa de la Gala de eliminación al momento que Andrea del Boca se encontraba realizando tareas domésticas en la cocina y sufrió de una caída e impactó su cara contra el suelo, sin poder frenar el golpe con las manos. Al momento que sus compañeros detectaron lo sucedido se generó un gran revuelo alrededor de la mujer, quien evidentemente necesita asistencia al expresar gran dolor.

Luego de recibir la primera asistencia por parte de los participantes, Andrea del Boca fue retirada de la casa para que profesionales de la salud le realizaran una revisión y poder constatar si sufrió de lesiones. Se dio a conocer que la caída se habría provocado al momento que se tropezó con su ojota, lo que generó una serie de movimientos que terminó en su caída.

Posteriormente, Santiago del Moro anunció en vivo lo sucedido: "Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos". Luego, indicó que había siendo sometida a una serie de estudios como una tomografía facial y una radiografía de tórax, para determinar cuál era su cuadro.

Por el momento, no se dieron a conocer actualizaciones sobre el estado de salud de la participante, sin embargo, el conductor del ciclo había adelantado que no regresaría al juego hasta no determinar cuál era su cuadro y con la autorización médica. Se trata de la segunda ocasión en la que la Andrea debió ser retirada del juego, semanas atrás debió ser trasladada a un establecimiento médico luego que una serie de estudios médicos arrojaran resultados preocupantes. En esa ocasión, se la mantuvo en aislamiento al mismo tiempo que recibía asistencia médica y regresó al juego cuando recibió el alta médica.

Por su parte, quien habló de lo sucedio fue Anna del Boca, la hija de la actriz. En La jugada (Streams Telefe), la joven indicó que la producción del reality le comunicó sobre el accidente de su madre y señaló el pedidó que le hicieron: “Me dicen que me quede tranquila”. Además, señaló que en esta ocasión no habría sufrido de lesiones graves y reveló que la actriz tiene una "tendencia" a las caídas, sufriendo de consecuncias dolorosas como la fractura de costilla. “Es muy torpe. Se cae todo el tiempo, se tropieza. No sé qué le pasa”, lanzó.

Pese a que el conductor de Gran Hermano Generación Dorada y la hija de Andrea del Boca llevaron tranquilidad sobre el cuadro de salud de la jugadora, aún se esperan comunicados oficiales sobre la determinación médica a la que llegaron los profesionales tras el accidente.