Luisana Lopilato sorprendió a su familia con un particular disfraz: la reacción de su hijo mayor

Luisana Lopilato es de las actrices más queridas de la televisión y cine argentino. Su carisma hace que sorprenda a su familia en diferentes ocasiones, invitándolos a un estilo de vida divertido y lleno de actividades. El domingo 5 de abril, decidió pasar un día con sus hijos, hermanos y esposo, por Pascuas. Es así como decidió incentivar a la imaginación de los más pequeños y optó por un particular disfraz que provocó las risas de todos y la emoción de sus niños.

El particular disfraz de Luisana Lopilato

El desopilante disfraz de Luisana Lopilato para un domingo familiar

El domingo de Pascuas es una celebración especial para todos los niños y niñas, ya que es un momento donde la magia vuelve a aparecer en su vida de la mano de un conejito que trae chocolates por doquier. Es por eso que muchas celebridades organizan una "cacería" de huevos de chocolate, donde invitan a sus hijos a buscar los regalos que escondió este personaje. Luisana Lopilato decidió ir más allá que todos, y sorprendió a su familia en el domingo de pascuas con un desopilante y divertido disfraz.

En sus historias de Instagram, mostró a los adultos grabándola y riéndose, mientras iba a escondidas hasta el patio de la casa para sorprender a los menores. La actriz llevaba puesto un disfraz de conejita rosa pastel, que lograba taparle casi todo el rostro. De esta manera, cuando los niños salieron al patio, encontraron al "conejo de pascuas" rosado saltar por las plantas. Luisana se llevó las risas de los adultos y los abrazos emocionantes de todos sus hijos.

El particular disfraz de Luisana Lopilato

La reacción de Noah, su hijo mayor, ante el disfraz de Luisana Lopilato

Luisana Lopilato no duda en prestarse a las sorpresas más desopilantes para entretener a toda su familia. Ella sabía que disfrazarse de conejo le daría felicidad y haría crecer la creencia de la magia en sus hijos más chicos, como Elías, Vida y Cielo. Además, los adultos pasarían un buen rato entre risas y un poco de juego infantil.

Sin embargo, todos quedaron atentos a la reacción del hijo mayor de Luisana Lopilato y Michael Bublé. Noah ya tiene 12 años, y muchos quedaron expectantes por ver la reacción del joven al tener en frente a su mamá disfrazada de conejo. En el video que compartió la actriz en sus historias de Instagram, se ve que él es una gran compañía de sus hermanos, incentivándolos a disfrutar del "conejo de pascuas". Cuando se dio vuelta, Luisana no permitió que él la ignore y saltó sobre él, provocando la sorpresa y risas de su adolescente.

Los usuarios de las redes sociales quedaron sorprendidos y enternecidos por el gesto de la actriz para los menores de edad. Los comentarios y halagos por su particular disfraz de Pascuas no tardaron en llegar, y halagar a la argentina. Luisana Lopilato es una de las actrices más carismáticas a nivel internacional, que no duda en prestarse a las sorpresas más insólitas, con tal de ver feliz a su familia. Es así como eligió un desopilante disfraz y provocó las risas y emoción en todos.

A.E