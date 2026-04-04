El exitoso negocio de Braulio, el esposo de Luis Novaresio que lo convierte en un referente en bienes raíces

Luis Novaresio y su esposo, Braulio Bauab, están a punto de cumplir cinco años de casados y, si bien su historia de amor comenzó tiempo antes a ser oficializado, lograron consagrarse como una de las parejas más sólidas del ambiente. Más allá de la familia que construyeron, el empresario se convirtió en un referente de bienes raíces.

Braulio Bauab un líder en el rubro inmobiliario

Braulio Bauab construyó un camino propio dentro del mundo empresarial que lo posiciona como una figura destacada en el sector inmobiliario. Eligió un perfil enfocado en los negocios, donde logró consolidar una identidad profesional marcada por la innovación y el crecimiento sostenido. Su historia no solo refleja iniciativa personal, sino también una capacidad estratégica para detectar oportunidades en un mercado altamente competitivo.

Luis Novaresio y Braulio, su esposo | Instagram

El empresario no siempre estuvo al frente de su propio emprendimiento. Formado como administrador de empresas, inició su recorrido profesional dentro de grandes corporaciones, donde adquirió experiencia en gestión, planificación y desarrollo de proyectos. Sin embargo, según lo que explicó en un reel publicado en su cuenta oficial de Instagram, fue a los 42 años cuando decidió dar un giro en su carrera y apostar por un proyecto propio. Como era de esperarse, esta decisión implicó riesgos, pero también la posibilidad de construir una marca con impronta personal.

Ese proyecto inicial comenzó de manera independiente, con una visión clara sobre el tipo de inmobiliaria que quería desarrollar. Con el tiempo, se sumaron dos socios más jóvenes, a quienes él mismo definió como parte de Los 3 mosqueteros, consolidando un equipo que combinaba experiencia y nuevas miradas en la compra-venta y alquiler de propiedades. Más adelante, la estructura creció aún más con la incorporación de un equipo con integrantes mujeres y jóvenes talentos, lo que permitió ampliar el alcance del negocio y diversificar su propuesta.

Braulio Bauab: una mirada hacia el futuro

Uno de los aspectos que distingue el emprendimiento es la construcción de un entorno laboral basado en la colaboración mutua y el aporte de nuevas ideas. Según sus propias palabras, se trata de un “espacio de trabajo amable y colaborativo”, una definición que no solo apunta al clima interno, sino también a la forma en que se vinculan con los clientes. Este enfoque se traduce en una atención más personalizada y en una mirada integral sobre las necesidades de quienes buscan comprar o vender propiedades.

Braulio, esposo de Luis Novaresio | Instagram

En paralelo a su actividad empresarial, también desarrolló una fuerte presencia en redes sociales a través de un perfil que combina contenido comercial con aspectos de su vida cotidiana. Bajo el concepto de “inmobiliarios creativos”, logró reunir una gran comunidad digital que supera los 53,2 millones de seguidores, donde no solo promociona propiedades, sino que también comparte experiencias, reflexiones y consejos vinculados al rubro.

En otras palabras, su rol va más allá del de ser un empresario tradicional. En sus publicaciones, se posiciona como asesor especializado, ofreciendo recomendaciones sobre cómo elegir una propiedad, cuáles son las zonas mejor cotizadas y qué estrategias pueden resultar más efectivas al momento de vender. Incluso incorpora contenidos vinculados a la decoración, como el uso de cuadros, y a creencias populares, como la utilización de amuletos para atraer energías positivas, ampliando así el espectro de interés de su audiencia.

Cabe destacar que el graduado en Administración de Empresas suele compartir reflexiones acerca de las experiencias que se dan en una mudanza y como estas impactan en las infancias. Entrevistas con Pilar Sordo, Gabriel Rolón y su pareja Cyntia Wila, y su cercanía con Eduardo Costantini y Ana Rosenfeld lo convierten en un factor importante dentro del ambiente inmobiliario y como una fuente de consulta constante para el entorno.

Braulio Bauab y Luis Novaresio | Instagram

De esta manera, Braulio Baubab, logró consolidarse como una figura híbrida entre empresario, comunicador y referente digital dentro del sector inmobiliario. Su trayectoria da cuenta de una evolución que combina experiencia, intuición y adaptación a las nuevas formas de consumo de contenido, en un escenario donde la visibilidad y la cercanía con el público resultan tan determinantes como el conocimiento del mercado.

NB