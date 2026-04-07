Cathy Fulop y el tierno video con su nieta, Gia: "Amo mis mañanas"

Oriana Sabatini se volvió mamá primeriza el 2 de marzo del 2026, y generó felicidad en su familia, al presentar a la primera nieta de Catherine Fulop y Ova Sabatini. Es por eso que las publicaciones de todos tienen como centro común a la pequeña Gia, de dos meses. De esta manera, muestran la unión familiar que tienen y los dispuestos que están para protegerla. En las últimas hora, Cathy Fulop mostró su rutina mañanera, y compartió un tierno video con la bebé, mientras su hija anunciaba una esperada noticia.
La tierna rutina mañanera de Cathy Fulop con su nieta Gia: "Amo mis mañanas"
Oriana Sabatini generó emoción en todos sus seguidores, cuando anunció que publicaría su primer libro. Entre su podcast de entrevistas, el nacimiento de su hija y sus estudios en tanatopraxia, la actriz dejó en claro que su agenda está repleta, y más que nunca necesita la ayuda y el acompañamiento de su familia. Es por eso que Catherine Fulop no dudó en quedarse a su lado, sobre todo para cuidar a su nieta Gia. Fue así mismo que enterneció a sus seguidores con un video de un momento abuela-nieta, mientras su hija anunciaba la noticia.
En sus historias de Instagram, mostró una mañana a puro mate, en el patio de su casa. Rodeada de aire libre, recorrió el lugar y mostró, al final, el cochecito con Gia dentro. Catherine lo movía con uno de sus pies, mientras sentía la compañía de la bebé durmiendo. De esta manera, escribió: "Amo mis mañanas". El video generó la ternura de todos sus seguidores, que destacaron los momentos de abuela-nieta que la actriz puede disfrutar, mientras ayuda a su hija con el cuidado de la beba.
Las palabras de Cathy Fulop por el cumplemes de Gia
El 2 de abril, la familia Sabatini-Dybala celebró el primer cumplemes de Gia, la bebé recién nacida de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. De esta manera, hicieron emocionantes anuncios, como quién es la madrina, y recibieron tiernos mensajes. Una de las que escribió para su nieta fue Catherine Fulop, quien compartió los detalles del agitado día del nacimiento.
Entre fotos y videos familiares, expresó: "Recuerdo esas horas en el hospital, esperando que nacieras. Ver a Ori y Paulo juntos, fuertes y amorosos, me hacía admirarlos más. Entonces llegaste. Chiquita, frágil y poderosa a la vez. Nos vamos conociendo poco a poco, y yo intento calmarte, hablarte, tocarte suavemente… y es maravilloso poder descubrirte en esos ratitos que compartimos. Mis mañanas ayudando a que tu mami descanse un par de horitas se convirtieron en mis momentos favoritos. Entre risas, llantos y gestos diminutos tuyos, entendí el amor hacia un nieto, es mucho más de lo que todos te dicen".
El posteo se viralizó en redes sociales, y sus seguidores no dudaron en dejar sus propios mensajes de felicitaciones y destacar la hermosa relación que se forma entre abuela y nieta. En esa misma línea, compartió una mañana con Gia, y el video generó la ternura de todos. Catherine Fulop es de las integrantes de la familia más felices y orgullosas del nacimiento de la bebe, y no duda en mostrarlo y compartirlo, mientras comienza a crear un fuerte vínculo con ella.
A.E