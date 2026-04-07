Cathy Fulop y el tierno video con su nieta, Gia: "Amo mis mañanas"

Oriana Sabatini se volvió mamá primeriza el 2 de marzo del 2026, y generó felicidad en su familia, al presentar a la primera nieta de Catherine Fulop y Ova Sabatini. Es por eso que las publicaciones de todos tienen como centro común a la pequeña Gia, de dos meses. De esta manera, muestran la unión familiar que tienen y los dispuestos que están para protegerla. En las últimas hora, Cathy Fulop mostró su rutina mañanera, y compartió un tierno video con la bebé, mientras su hija anunciaba una esperada noticia.

Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La tierna rutina mañanera de Cathy Fulop con su nieta Gia: "Amo mis mañanas"

Oriana Sabatini generó emoción en todos sus seguidores, cuando anunció que publicaría su primer libro. Entre su podcast de entrevistas, el nacimiento de su hija y sus estudios en tanatopraxia, la actriz dejó en claro que su agenda está repleta, y más que nunca necesita la ayuda y el acompañamiento de su familia. Es por eso que Catherine Fulop no dudó en quedarse a su lado, sobre todo para cuidar a su nieta Gia. Fue así mismo que enterneció a sus seguidores con un video de un momento abuela-nieta, mientras su hija anunciaba la noticia.

En sus historias de Instagram, mostró una mañana a puro mate, en el patio de su casa. Rodeada de aire libre, recorrió el lugar y mostró, al final, el cochecito con Gia dentro. Catherine lo movía con uno de sus pies, mientras sentía la compañía de la bebé durmiendo. De esta manera, escribió: "Amo mis mañanas". El video generó la ternura de todos sus seguidores, que destacaron los momentos de abuela-nieta que la actriz puede disfrutar, mientras ayuda a su hija con el cuidado de la beba.

Las palabras de Cathy Fulop por el cumplemes de Gia

El 2 de abril, la familia Sabatini-Dybala celebró el primer cumplemes de Gia, la bebé recién nacida de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. De esta manera, hicieron emocionantes anuncios, como quién es la madrina, y recibieron tiernos mensajes. Una de las que escribió para su nieta fue Catherine Fulop, quien compartió los detalles del agitado día del nacimiento.

Entre fotos y videos familiares, expresó: "Recuerdo esas horas en el hospital, esperando que nacieras. Ver a Ori y Paulo juntos, fuertes y amorosos, me hacía admirarlos más. Entonces llegaste. Chiquita, frágil y poderosa a la vez. Nos vamos conociendo poco a poco, y yo intento calmarte, hablarte, tocarte suavemente… y es maravilloso poder descubrirte en esos ratitos que compartimos. Mis mañanas ayudando a que tu mami descanse un par de horitas se convirtieron en mis momentos favoritos. Entre risas, llantos y gestos diminutos tuyos, entendí el amor hacia un nieto, es mucho más de lo que todos te dicen".

Las palabras de Cathy Fulop por el cumplemes de Gia

El posteo se viralizó en redes sociales, y sus seguidores no dudaron en dejar sus propios mensajes de felicitaciones y destacar la hermosa relación que se forma entre abuela y nieta. En esa misma línea, compartió una mañana con Gia, y el video generó la ternura de todos. Catherine Fulop es de las integrantes de la familia más felices y orgullosas del nacimiento de la bebe, y no duda en mostrarlo y compartirlo, mientras comienza a crear un fuerte vínculo con ella.

A.E