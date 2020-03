Griselda Lechini, la artista plástica que conquista el mundo

Tenía organizado para irse a París a participar de la Muestra de Arte en el “Carrousel du Luvre”, pero en tiempos de Coronavirus, a la artista plástica Griselda Lechini, se le cambiaron los proyectos. Sin embargo, aprovecha su tiempo para hacer una mirada introspectiva y estar en contacto con la naturaleza, una enseñanza de vida para ser mejor persona, mas considerada con los demás, más apreciativa: “A los artistas como yo, se nos presenta como una realidad filosófica. Amamos fundirnos en nuestro mundo de ilusiones de colores y nos aislamos sin querer. Nos ensimismamos en nuestras creaciones hablando de un mundo mejor”.

Griselda asegura que no sabe si el arte la encontró a ella o fue al revés. “Los colores son mi manera de expresar el amor a la vida, son energía pura y eso es lo que me caracteriza. Soy una artista viajera del mundo, algo que soñé desde pequeña pero no lo decía en voz alta”. Oriunda de Concordia, Entre Ríos, tenía en sus planes ser abogada pero en un viaje de estudios a Santa Fe mientras estudiaba Derecho, descubrió la moda. “El mundo de las luces y las pasarelas me deslumbró y lo seguí. Desfilé en distintos lugares y más tarde me dediqué a preparar modelos y participar de programas en radio y televisión”.

Ese fue el puntapié que la llevó más tarde a Miami hace cerca de 20 años. De ahí se fue a Louisiana donde buscó la forma de expresarse y la encontró en la pintura. Las críticas la sorprendieron y ahí reveló su vocación. “Participé en muchos shows de arte como el Art Basel de Miami y en ferias satelitales como Scope, Spectrum, Red Dot, Miami River Art Fair, en el Art Palm Beach, hice una residencia en Galería Dacia de New York y obtuve una mención en la Bienal de Buenos Aires”.

En el 2015 fue elegida para pintar un mural en el “West Wind Lakes” y otros espacios públicos y bibliotecas. Su obra trasciende y fue elegida en Punta del Este para un remate de obras de arte: “Para un artista es muy importante estar en un Public Auction y esto me sucedió en el Art Tour de Punta del Este donde se remató una de mis pinturas. Fue un gran honor”.

Radicada en Miami aprovecha el tiempo para culminar su libro de superación contando sus propias experiencias y lanza en las redes su línea "GG Lechini by PARIS" de remeras y accesorios con imágenes de sus obras.