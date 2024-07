Medicina estética: qué son los bioestimuladores de colágeno, el tratamiento no invasivo más elegido en Argentina

El universo de la estética se encuentra en permanente evolución, pero en los últimos años aumentó la tendencia de los tratamientos no invasivos, que tienen como objetivo tratar asimetrías y mejorar diversos aspectos de la piel en busca de resultados naturales. En diálogo con CARAS, la médica inyectora Carla Iacono, devela los últimos avances en medicina estética y explica cuáles son los tratamientos más elegidos en el consultorio.

Una tendencia estética que llegó para quedarse es la de los tratamientos no invasivos, que son actualmente los preferidos para procedimientos que ayuden en la corrección de asimetrías, la hidratación de la piel y el antiaging. “Los tratamientos estéticos más elegidos en el consultorio con respecto a mis pacientes es la toxina botulínica para atenuar arrugas, sobre todo en el tercio superior de la cara. También se sigue pidiendo mucho el relleno de labios con ácido hialurónico y una de las últimas tendencias son los bioestimuladores de colágeno”, cuenta.

Crédito: Carla Iacono.

CARAS: ¿De qué se habla cuando se hace referencia al concepto de tratamientos no invasivos?

Carla Iacono: Los procedimientos estéticos no invasivos o mínimamente invasivos son los que sufrieron un fuerte incremento en los últimos años, tanto en mujeres como en hombres. Dentro de la medicina estética, cuando hablamos de estos procedimientos hacemos referencia a los tratamientos que no necesitan ni de quirófano, ni anestesia, ni de un periodo postoperatorio donde el paciente tenga que hacer reposo. Gracias a estos tratamientos podemos tratar asimetrías, rellenar arrugas y atenuarlas, y es una opción muy recomendada para retrasar los signos del envejecimiento.

Antes y después de tratamiento con ácido hialurónico. Crédito: Carla Iacono.

Para los tratamientos inyectables, que no requieren de una preparación puntillosa como los procedimientos quirúrgicos, Iacono sostiene que es fundamental realizar una evaluación integral del paciente y tener en cuenta tanto las preocupaciones estéticas inmediatas como la historia clínica de los pacientes y los objetivos a largo y corto plazo que tiene cada uno: “Esta evaluación lo que me permite es comprender las necesidades de cada individuo y diseñar así un plan que sea efectivo y seguro. Desde tratamientos faciales a tratamientos corporales hay una amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades estéticas de cada paciente, ya sea en si está interesado en disminuir arrugas o en el caso de la adiposidad para tratamientos corporales”.

El ácido hialurónico es uno de los tratamientos más elegidos. Crédito: Carla Iacono.

CARAS: ¿Cómo fue la evolución de la toxina botulínica en el tiempo? ¿Sigue siendo uno de los tratamientos más elegidos?

Carla Iacono: La toxina botulínica sigue siendo un proceso tan elegido a pesar del paso del tiempo porque es un tratamiento de los más antiguos, tiene mucha aceptación por parte de los pacientes, les gusta mucho el cambio. Se ven los resultados a los días de la aplicación y es un tratamiento que en manos expertas queda muy bien y que atenúa mucho las arrugas, que es tolerado e indoloro y es muy aceptado por hombres y mujeres.

Bioestimuladores de colágeno: la opción que es tendencia para atenuar arrugas y lograr un aspecto natural

Aunque la toxina botulínica y el ácido hialurónico se encuentran en el top de los tratamientos estéticos más elegidos en Argentina, los bioestimuladores de colágeno, que se caracterizan por ser inyectables reabsorbibles y compatibles con el organismo, se posicionaron rápidamente en el mercado como un tratamiento no invasivo y de aspecto natural, que se ubica en las antípodas al pillow face y tiene como fin atenuar marcas del rostro y tensarlo mediante la aplicación de diferentes activos.

“Lo que hacen es estimular la producción de colágeno, elastina y fibroblastos dérmicos generando una mejora en la elasticidad y calidad de la piel, lo que se llama un lifting no quirúrgico. Lo que buscamos al inyectar estos activos es disminuir las arrugas, dejar la piel más luminosa y más tensa. Como finalidad hay que tener en cuenta que los bioestimuladores no dan volumen en el rostro, sino que mejoran la calidad de la piel”, explica Carla Iacono, que los menciona como uno de los tratamientos en tendencia.

Tratamiento de bioestimuladores de colágeno en consultorio. Crédito: Carla Iacono.

CARAS: ¿Cuál es el resultado que se obtiene en un tratamiento con bioestimuladores de colágeno?

Carla Iacono: Lo que buscamos los médicos con esta nueva tendencia que ha crecido es no rellenar tanto, no buscar esas caras rellenas de pillow face, sino que al aumentar la estimulación de colágeno se genere un efecto lifting no quirúrgico en los pacientes. Los bioestimuladores no todos son iguales, los más comunes son a base de hidroxiapatita de calcio, de ácido poliláctico, de ácido hialurónico y los combinados de ácido hialurónico e hidroxiapatita de calcio. Lo que tienen en común todos estos es que no rellenan, por lo tanto la cara del paciente queda natural pero más tersa, hidratada y tersa. Se busca es disminuir la típica cara que generaba el exceso de aplicación de rellenos de ácido hialurónico.

Los bioestimuladores de colágeno son la opción recomendada para generar un efecto de lifting natural en la piel. Crédito: Carla Iacono.

Resultado de tratamiento con bioestimuladores de colágeno. Crédito: Carla Iacono.

Los resultados del tratamiento de bioestimuladores de colágeno se ven a partir de las tres semanas posteriores a la aplicación. Además, aunque cada paciente tiene indicaciones y necesidades diferentes, el procedimiento se puede indicar a partir de los 30. Hacé click acá para conocer más sobre tratamientos estéticos no invasivos.

