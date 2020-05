Valeria Mazza reveló cuál es su ritual casero para mantener la belleza

Que es una de las mujeres más atractivas de la Argentina no es una novedad. Y aunque asegura que el secreto de su belleza es una combinación equilibrada entre una buena alimentación y ejercicio físico diario, Valeria Mazza le reveló a CARAS el secreto casero más efectivo, y mejor guardado, del ritual beauty que mantiene con los años.

“Como tengo la piel sensible me pongo, dentro de mi rutina de limpieza e hidratación de todas las mañanas y noche, té verde, que es descongestivo”, confesó la top model de 48 años sobre este aliado natural utilizado en tratamientos cosméticos y detalló: “No hay mucho secreto hoy en día para las mujeres pero a esta edad es muy importante lo que comes, comer lo más sano posible, mantenerte activa físicamente, aeróbica y fuerza, y una buena rutina de cremas con limpieza. Además de mis cremas uso los 365 días del año protector solar con color. Y a la noche una crema más con ácido hialurónico o un ácido que te vaya haciendo un peeling casero”.

Respecto a su posición sobre aquellas mujeres que acuden al bistourí para embellecerse, la pareja de Alejandro Gravier declaró: “No estoy en contra pero todavía no tengo cirugías. Tampoco sufro el paso del tiempo porque me siento realizada como mujer. Obviamente que el paso del tiempo es terrible pero encuentro felicidad y placer en tantas otras cosas que no me cambia el estado de ánimo. Y todo esto es experiencia”.