ADB POTTERY: Un Vínculo de Barro, Padre e Hija Crean Arte en Cerámica

¿Cómo se siente trabajar junto a su hija en este emprendimiento de cerámica? La idea de trabajar en este emprendimiento de cerámica con mi hija surge por ocurrencia de ella, que vio la habilidad que tenemos ambos por el arte y que al unirnos podríamos generar un entusiasmo que nos haría muy bien a ambos en el estado en que se encontraba cada uno. Siento una satisfacción personal al poder participar en la creación y desarrollo de algo tangible y artístico de esta manera increíblemente gratificante. Es una aventura profesional para mí. Esto fortalece el vínculo al trabajar juntos y se hace mucho más fuerte la relación padre-hija. Para un padre, ver a su hijo involucrarse en el negocio es una fuente de orgullo y satisfacción. Notamos una experiencia divertida al crear y poder explorar juntos nuevas técnicas e ideas y poder transmitirlas a nuestros clientes. He notado que desde que estoy junto a mi hija en este nuevo emprendimiento estamos logrando una experiencia enriquecedora y divertida para ambos. Habíamos trabajado juntos hace unos años en una Empresa Petrolera y fue muy productivo, hoy la cerámica nos vuelve a encontrar de otra manera y más unidos que nunca fortaleciendo aún más la relación familiar, gracias al apoyo de mi señora y mi otra hija con su marido y mi pequeño nieto. ¿Cuál es su mayor logro o momento memorable en la cerámica? El mayor logro fue hacer la primera pieza de cerámica, (una casa) la cuál fue el puntapié inicial para lanzarnos en el proyecto. Hoy las casas de cerámica son una pieza fundamental en los pedidos de los clientes. ¿Qué habilidades o conocimiento aporta al negocio? He adquirido muchos conocimientos desde que estamos en este emprendimiento. Hoy estamos haciendo más de 250 piezas semanales de cerámica que son solicitadas por los clientes. Me siento muy entusiasmado y paso horas creando no solo piezas sino también herramientas para trabajar mejor. ¿Cómo se dividen las tareas entre padre e hija? Estamos repartiéndonos las tareas de acuerdo a los tiempos de cada uno. Yo estoy más en la fabricación y mi hija en la decoración, horneado, terminación de las mismas y redes sociales. ¿Qué consejo les daría a otros padres que deseen emprender junto a sus hijos? Es importante que sean actividades apropiadas para la edad, en nuestro caso yo tengo 72 años y mi hija 35 y la cerámica es una actividad adecuada para nuestro caso. No encarar actividades demasiado complejas evita grandes frustraciones y otras al ser muy simples también pueden ser muy aburridas. Hay que buscar un equilibrio. Es importante para un padre fomentar la creatividad a sus hijos y ello hace que se sientan involucrados en los proyectos. Hay que hacerlo divertido y muy relajado y establecer objetivos claros. No olvidar celebrar los logros grandes y pequeños, esto ayuda a mantener la motivación. La confianza y el entendimiento mutuo que se desarrolla crean una base sólida para la toma de decisiones de conflictos, permitiendo un entorno de trabajo armonioso y eficiente. Además, trabajar junto a un hijo refuerza los lazos familiares, creando recuerdos y experiencias compartidas que se valoran durante toda la vida. Emprender cosas con tus hijos puede ser una experiencia gratificante y una manera de fortalecer los logros familiares mientras aprenden y se divierten juntos. Datos de contacto: Mail: [email protected] Celular: 2975029696 Redes: @adbpottery Web: www.adbpottery.com.ar