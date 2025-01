Área Viva: Arquitecta Mariela Galli

CREDITO CARAS

Arq. Galli, ¿cómo fueron los inicios del estudio de arquitectura?

Mi estudio nació de una pasión personal por el diseño y el bienestar. Siempre me fascinó cómo los espacios pueden influir en nuestras emociones. Tras años en arquitectura, decidí especializarme en cocinas y baños, combinando diseño con neurociencia para crear ambientes funcionales y armónicos que transformen la vida de las personas.

¿Cuáles son los servicios que brindan en el estudio?

Ofrecemos diseño y remodelación de cocinas y baños, marmolería propia e interiorismo. Nuestro enfoque incluye neuroarquitectura para potenciar el bienestar. Trabajamos con un equipo de confianza que asegura excelencia en diseño, construcción y supervisión. Además, brindamos asesoramiento personalizado en materiales, gestión integral de proyectos y soluciones de diseño únicas.

¿Qué metas tienen por delante?

Nuestro objetivo es consolidarnos como un referente en el diseño de cocinas y baños que combinan neurociencia y estética. Planeamos fortalecer los servicios de interiorismo y expandirnos hacia proyectos integrales. También queremos integrar tecnologías como la realidad virtual para ofrecer experiencias innovadoras, al tiempo que ampliamos nuestra presencia digital para conectar con más personas.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nos destacamos por aplicar neurociencia al diseño, lo que nos permite crear espacios que no solo son funcionales y estéticos, sino también emocionalmente transformadores. Contamos con una marmolería propia que garantiza calidad y exclusividad, y un equipo experimentado que asegura atención al detalle. Ofrecemos una experiencia personalizada, desde el diseño hasta la ejecución.

Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué harías diferente?

Tal vez me animaría a confiar más en mis ideas desde el principio, sin miedo a apostar por lo que realmente me apasiona: diseñar espacios que impacten en la vida de las personas desde lo emocional, no solo desde lo funcional.

Me rodearía desde el inicio de personas con la misma visión, ese equipo de confianza que hoy tengo y que me costó tiempo encontrar, porque sé que juntos se logran cosas extraordinarias. También buscaría herramientas y conocimientos en neurociencia mucho antes, para integrar este enfoque desde el comienzo y marcar la diferencia desde mis primeros proyectos

Lo que no cambiaría es el propósito: diseñar espacios que mejoren la vida de quienes los habitan.

