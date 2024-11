Arten Studio: La Fusión de Arte y Funcionalidad

CREDITO CARAS

funcionales?

A: ARTEN nace un domingo por la tarde, mientras estábamos sentados en nuestro sofá. Miré el cuadro de las cebras, que siento que somos nosotros, y el vajillero que construyó Mariano, lleno de vajilla que hemos traído de diferentes viajes. ¡Y ahí lo vi! De repente, fue como visualizar los platos que, dos años después, tendríamos en nuestras manos. Le dije: “¿Por qué no bajamos tu arte a algo que se utilice y que cumpla una función adicional? Por ejemplo, platos… así como me gusta coleccionar a mí, armemos una colección de arte” ¡Y así nació!

M: Comenzamos a charlar y declaramos que para nosotros ARTEN debía hacer un aporte al mundo. ¡Nosotros debíamos hacerlo! Así nació el concepto que es nuestra filosofía, que habla del amor y la importancia del respeto por la vida, más allá del reino en cuestión: la familia, la naturaleza y el hecho de pensar que somos un TODO. También buscamos llevar el arte a todas las casas. Siempre hemos tenido una gran vocación por lo artístico; además, pinto desde hace años. Mi mentor fue Rajadell, y eso me marcó. Recuerdo que a los 10 años leí "Gorilas en la Niebla" y quedé impactado. Ya algo se comenzaba a gestar. De hecho, Arten es el gorila Tonio.

A: Comenzamos a diseñar y a poner nuestras cabezas y corazones en ese diseño. Por eso, cada obra tiene una partecita de los que formamos esta gran familia: un sueño, una mascota, un cuento, una flor, un recuerdo de la infancia, una enseñanza, o bien, un valor que admiramos del protagonista, como una mamá chimpancé, un bebé orangután o una familia panda.

¿Cómo describirían la estética de sus platos y qué mensajes buscan transmitir a través de sus diseños?

A: La estética se define en base a cada colección. Sin embargo, forma parte de las bases de la marca y de la impronta del artista, trabajar con fauna, flora y colores vibrantes, siempre con nuestros estándares de calidad, que son un valor fundamental de la marca, tanto en los insumos como en la calidad de los platos, así como en el diseño y la entrega final de la obra. Algo a destacar, que es un conductor entre todas las colecciones, son las miradas de los animales. Creemos que la clave para conectar con ellos es a partir de sus miradas, y no se puede negar que el artista es un genio en este sentido. En sus miradas podemos ver poder, amor, compasión, y de algún modo, conectar como si fueran un espejo de nosotros mismos.

M: La colección "Somos Poderosos" surge de la percepción que tenemos sobre la majestuosidad, la fortaleza y la presencia de estos hermosos y únicos animales. Conectar con ese poder es un medio para que nosotros también podamos conectar con nuestras propias fuerzas como seres humanos. Y, ¡qué decir de las flores! Las flores son el vehículo que utilizamos para hacer referencia a la belleza y vulnerabilidad de estos animales, así como a la nuestra. Por otro lado, "Somos Lazos" nace con el objetivo de conectarnos con el valor de los vínculos y con el amor. En esta colección, se aprecian escenarios donde están los animales con sus crías, o animales adultos a la par que podrían ser pareja o amigos desde nuestro enfoque humano. En "Lazos", las flores tienen un papel protagonista, intentando transmitir el estado de ánimo de la escena. Y, por supuesto, siempre el objetivo radica en conectarnos con nuestra propia humanidad y amorosidad.

¿Qué proceso creativo siguen en el equipo para asegurarse de que cada pieza no solo sea hermosa, sino también significativa?

M: Selecciono un animal, lo investigo y lo estudio a fondo antes de comenzar a realizar bocetos. Paralelamente, me inspiro en la flora y los colores que incorporaré a la obra y comienzo a esbozarla.

A: Una vez que las piezas están pintadas, la imagen se finaliza digitalmente hasta alcanzar la versión final de la obra. Posteriormente, se imprimen los calcos vitrificables, que son cuidadosamente aplicados sobre los platos de porcelana.

M: Finalmente, las piezas se someten a una cocción a 800 °C para que los pigmentos se fusionen con la porcelana, quedando protegidos bajo el esmalte. Esto no solo asegura que los pigmentos, aunque no tóxicos, no entren en contacto con los alimentos, sino que también preserva y protege la obra a largo plazo. Finalmente, las piezas se empacan de modo que queden protegidas y que, además, comuniquen la belleza de la marca y del mensaje de la misma.

¿Cuáles son los temas más recurrentes en sus colecciones y cómo se relacionan con el amor y el respeto por la vida y la naturaleza?

A: ARTEN nace como una empresa consciente cuyo objetivo es crear valor para la sociedad, comunicando un mensaje de AMOR, ÉTICA e INTEGRIDAD. Cada proyecto se gesta a partir del valor que deseamos transmitir, y cada uno de los protagonistas nace con un nombre y una historia. Uno de nuestros lemas es: "En Arten, queremos emocionarte", por lo cual el vehículo para transmitir el mensaje es una obra que genera emoción.

¿Cuáles son sus planes futuros para Arten Studio y qué nuevas colecciones o iniciativas están desarrollando para seguir inspirando a sus clientes?

M: En Cafira nos pidieron mucho los cuadros, así que estamos trabajando a toda máquina. En paralelo, continuamos trabajando en nuevos animales y diseños que se sumarán a las colecciones "Somos Poderosos" y "Somos Lazos". Las colecciones son vivas, por lo cual irán naciendo nuevos ejemplares campaña a campaña.

A: Así mismo, a principios de año finalizamos el diseño de nuestra cuarta colección, que ya tiene nombre, pero lo dejamos en misterio. La misma constará de 9 modelos de platos y les aseguramos que se enamorarán. En breve iniciaremos con la producción, para comenzar 2025 con ella. La tercera colección ya está a mitad de su producción, pero será lanzada en 2025, y, por supuesto, se mantiene en misterio también.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @artenstudio.ba

WhatsApp: 1159692690