Barbie Galarza: creatividad, innovación y alegría en cada evento

ContentCaras

Con una propuesta creativa, desafiante y en constante evolución, Barbie Galarza se consolidó como una referente en el mundo de la ambientación. Desde eventos sociales hasta grandes producciones corporativas, su empresa revoluciona el rubro con experiencias inmersivas, diseños audaces y una tienda que marca tendencia. En esta entrevista, comparte su recorrido, sus desafíos y su visión de futuro.

¿Cómo fueron los inicios de Estudio Globos?

Estudio Globos llega a mí cuando recién comenzaba en el mundo de la ambientación. Yo buscaba un producto que se destacara, algo innovador dentro de un rubro que ya tenía varias áreas desarrolladas. La marca estaba en plena expansión cuando llegó la pandemia, y eso nos llevó a reconvertirnos. Nos convertimos en una empresa que llevaba alegría a los hogares de quienes querían festejar a pesar del aislamiento. Así empezó a crecer todo, y nunca más paramos.

¿Qué servicios ofrecen actualmente?

Nos dedicamos a la decoración con globos, a la ambientación de eventos y a generar experiencias inmersivas tanto en lo social como en lo corporativo. Además, contamos con Estudio Globos Tienda, donde vendemos los mismos productos que usamos en el estudio profesional. Es una tienda online muy consolidada, y actualmente somos líderes en MercadoLibre.

¿Cómo proyectás la marca a mediano plazo?

Estamos en plena expansión, sumando nuevos servicios todo el tiempo. Hoy estamos posicionadas como una de las mejores empresas del rubro en el país, y nuestro objetivo es seguir innovando. Queremos que nuestros clientes puedan vivir acá lo que ven en producciones de afuera. Apuntamos a elevar el estándar y mantenernos siempre un paso adelante.

¿Cuáles son los diferenciales que los distinguen en el mercado?

Nos destacamos por la creatividad, pero también por nuestra actitud. En Estudio Globos no existen el "no" ni lo "imposible". Nos animamos a todo. Creo que eso es lo que más nos diferencia. Fuimos la primera empresa en Argentina en transformar espacios completos con globos, incluyendo techos de más de 300 metros cuadrados, y seguimos enfrentando desafíos con esa misma energía.

Si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, ¿harías algo diferente?

No cambiaría nada. Todo lo que hice me trajo hasta donde estoy hoy, y estoy feliz con el camino recorrido. Me acompañan mis hijos, mi familia y las cientos de personas que forman parte del estudio: personal, proveedores, clientes y amigos. Todos compartimos un mismo propósito: llevar felicidad y creatividad a cada evento.

CONTACTO:

IG: @globos_argentina

WhatsApp 11.6297.9019

Web: www.estudioglobostienda.com.ar