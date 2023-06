CREDITO CARAS

Laura y Lara, ¿cómo fueron los inicios de la empresa y con qué finalidad lo llevaron a cabo?

En 2016, estábamos atravesando una crisis financiera y para quienes no lo saben, eso afecta anímicamente, dado que no sólo se pierde en lo económico sino también algunas relaciones y amistades, esas que crees que no te van a abandonar. Buscamos algo para hacer que no requiera de inversión para poder continuar y mantenernos ocupados. Así nació nuestro atelier donde se dictaban diferentes talleres y seminarios, en un espacio que refaccionamos dentro de nuestra casa. Era el único en el pueblo y a las personas les gustó la idea. Venían a pasar las mañanas y tardes, era un lugar de encuentro y aprendizaje pero llegó la pandemia para cambiarlo todo.

En 2020, unos meses antes, habíamos lanzado la tienda online para vender a todo el país nuestros textiles. No fue sencillo porque vivimos en un pueblo de 3.500 habitantes, los envíos eran muy costosos y no había ningún sistema para emprendedores. Tuvimos que iniciar una serie de trámites para que incorporaran a María Susana (Santa Fe) en dicho sistema y así poder competir con los costos de envío.

Tomamos ese tiempo “encerrados” para capacitarnos online, creyendo que sólo iban a ser unos días, pero finalmente no podíamos trabajar y tuvimos que cerrar el taller. Con dichas capacitaciones y retomando proyectos pendientes fue surgiendo Casa Blenda.

Siempre nuestro corazón estuvo en el arte textil, fue con lo que comenzamos hace más de veinte años, pero en ésta ocasión incorporamos aromas a nuestras vidas, empezamos a fabricar velas de soja con sus apagavelas, brumas textiles y difusores.

En noviembre del 2021, se nos ocurrió lanzar una línea de deco navideña, nos fue bien pero diciembre llegó muy rápido.

En 2022, adquirimos un router para ahorrar costos de producción. Ésta vez empezamos con la deco en octubre e hicimos envíos a todo el país de arbolitos hasta de 1,50Mts. ¡Algo impensado!

¿Este año incursionaron nuevos desafíos y emprendimientos?

En el 2023, cumplimos el sueño de tener una colección artesanal de ropa para bebés y una línea de mantelería, caminos de mesa y servilletas. Adquirimos un láser para cortar y grabar con mayor precisión.

En Casa Blenda trabajamos en familia y constantemente estamos innovando. Tenemos muchos proyectos en mente.

Si tuvieran que comenzar nuevamente, ¿harían algo distinto?

Consideramos que si tuviésemos que comenzar de nuevo, no haríamos nada diferente, todo lo que vivimos nos trajo a donde estamos ahora. Una crisis, si bien es difícil atravesarla, ayuda a crecer y superarse. Anímense, si nosotros pudimos, ¡ustedes también!

Datos de contacto:

WhatsApp: +54 9 3401 58 94 49

Mail: [email protected]

Web: www.casablenda.com.ar