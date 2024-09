De Docente a Emprendedora: La Inspiradora Transformación de Agustina

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a crear tu emprendimiento?

Sin dudas, mi hija maravillosa, Luz. Desde que nació en julio de 2020, durante la plena pandemia, sentí que quería pasar más tiempo en casa. No me gustaba tener que dejarla tan pequeña para irme a trabajar; quería hacer algo que me permitiera estar más tiempo con ella para amamantarla, cuidarla y criarl. Su llegada me transformó por completo y me hizo ver la vida desde otra perspectiva. Se me ocurrió hacer algo que me gustara y que generara ingresos. Entonces, pensé en elaborar mis propias velas de soja, aromatizantes y difusores. Comencé a emprender y, al mismo tiempo, seguía trabajando como docente de primaria.

¿Cómo te diste cuenta de que no querías trabajar más en relación de dependencia?

Aunque amaba estar en las aulas enseñando y acompañando a muchos niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sentía que no coincidía con muchas cosas que el sistema educativo proponía. En 2019, comencé un camino espiritual de autodescubrimiento, donde empecé a sanar muchos aspectos de mi vida. Entendí que, para disfrutar del trabajo, dependía exclusivamente de mí. En noviembre de ese año me enteré de que estaba embarazada de Luz, y desde ese momento, mi vida se fue transformando cada vez más.

¿Qué miedos tuviste al dejar el trabajo en relación de dependencia y dedicarte al 100% a tu emprendimiento?

Al principio, pensé que no iba a vender demasiados productos, pero poco a poco fui fortaleciendo la confianza en mí misma, trabajando en mis creencias limitantes y comencé a vender mis productos en todo el país. Muchos pedidos se enviaban por correo, tanto para ventas mayoristas como minoristas. Me di cuenta de que mi emprendimiento estaba creciendo cada vez más, y uní mi amor por enseñar con la transmisión de mis conocimientos para hacer velas, aromatizantes y difusores. Decidí grabar mis cursos para enseñar a todas las personas a crear sus propios productos de una manera sencilla, clara y accesible.

¿Por qué crees que tantas personas eligen tus cursos para aprender y emprender?

Desde que comencé a emprender, siempre me ha gustado transmitir respeto, confianza y seguridad, mostrándome tal como soy. Creo que muchas personas empatizan con mi historia y todo lo que explico en mis cursos es detallado de una manera sencilla y clara, desde cero. Además, recomiendo proveedores que hacen envíos a todo el país, con descuentos exclusivos que me han otorgado. También, al acceder a mis cursos, acompaño a las personas a despejar todo tipo de dudas.

¿Qué le dirías a una persona que tiene ganas de emprender?

Le diría que se anime y que puede lograr todo lo que se proponga. Que piense en algo que le guste y que, al principio, no tiene que invertir demasiado. Es muy importante trabajar en las creencias limitantes y confiar en uno mismo. También le diría que aprenda de sus errores y siga adelante, ya que cada desafío es una nueva oportunidad para crecer. Además, que busque personas que lo motiven y ayuden a expandirse. Emprender puede ser una montaña rusa de emociones, pero si encuentra alegría, amor y disfrute en el proceso, será más fácil mantenerse motivado y comprometido con su emprendimiento.

DATOS DE CONTACTO.

Instagram: @poramoraluz

Whatsapp: +54 9 115822-8200

Web Cursos: poramoraluz.tiendup.com

Facebook: Por amor a LUZ

TikTok: poramoraluz.ok