CREDITO CARAS

Mel, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

Con Sebi estamos juntos como pareja hace 21 años. Creamos El Cotillonero hace más de 15 años y nos dedicamos a ponerle color a las fiestas de nuestros clientes.

Todo empezó con el objetivo de pagarme la facultad.

Aprovechando que vivía con mis padres y que sólo necesitaba cubrir los gastos de mis estudios, pude comprar con el dinero que tenía ahorrado unos tubos de pulseras de neon y ofrecerlas por internet. Se vendieron y compre el doble con ese dinero, y a medida que pasaba el tiempo y los clientes me preguntaban si no tenía más productos, gracias a ellos fui agregando más artículos y fue así como a cada persona que me compraba las pulseras le ofrecía los demás productos, y siempre algo agregaban.

Fue pasando el tiempo, fui armado un stock de productos y me di cuenta que había que hacer una página web con fotos y precios de productos, y así fue que nació El Cotillonero, nombre que ideo mi hermano mayor.

¿De qué forma se expandió la marca?

Pasaron los meses y nos mudamos con Sebi a Villa Crespo y comenzó a formar parte de El Cotillonero y así pudimos extender el horario de entrega de mercadería y eso nos ayudó a crecer.

Usábamos nuestra casa de depósito, llegamos a cerrar el balcón con toldos para que no se moje la mercadería, hasta que un día nos dimos cuenta que había que hacer un gran salto: alquilar un lugar para hacer nuestro primer Showroom.

Alquilamos un departamento en donde las personas podían venir a ver la mercadería. Desde ese entonces todos los días llevábamos mercadería desde nuestra casa al showrrom para tener stock. Luego de unos años alquilamos un pequeño depósito, fue así que comenzamos a vivir en una casa libre de cotillón. Luego terminé la facultad, tuvimos una hija (que ya tiene 6 años) y El Cotillonero siguió creciendo cada vez más.

Nuestro último gran paso fue mudar nuestro showroom y deposito a un local, en donde podía estar todo junto: mayor rapidez para armar pedidos, mayor comunicación, mayor eficacia y eficiencia a la hora de atender a nuestros clientes.

En todo este recorrido nunca dejamos de hacer lo posible para estar siempre trayendo productos novedosos y siempre tratando de mantener los mejores precios.

¿Qué aspectos son lo que más disfrutan de su trabajo?

Ponele color a tu fiesta es nuestro slogan, y eso fue lo que siempre creímos, el cotillón le da color a los eventos, diversión, brillo y alegría.

Es hermoso trabajar en el rubro de las fiestas, es un rubro en donde todos están contentos, viendo cómo quieren "vestir" a sus invitados y como quieren lucir los protagonistas al momento del carnaval carioca y ¡la onda con la que todos vienen al local es algo que me encanta!

Datos de contacto:

Web: www.elcotillonero.com.ar

Instagram: @elcotillonero

Cuentan con más de 450 comentarios positivos en google, 40000 seguidores en Instagram.