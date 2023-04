El diseño de interiores como pasión: la historia de Cecilia Duque

CREDITO CARAS

Desde Mercedes, Soriano, en Uruguay, Cecilia Duque se lanzó al mundo para ofrecer sus colecciones de muebles fundando su propio estudio de diseño en el 2020. Desde ese momento, hasta la fecha, logró posicionarse como decoradora en las redes sociales y ahora, con más experiencia, se dedica a proyectos llave en mano de interiorismo en todo el país. “Si bien soy de Montevideo, hace nueve años que vivo en el interior de Uruguay donde formé mi familia, tengo dos hijas: Olivia, de cinco y Pilar, de uno, y desde dónde decidí proyectarme en mi profesión”, reflexiona Cecilia.

- ¿Cuál fue su camino hasta fundar su propio estudio de diseño de interiores?

Desde pequeña sentí pasión por el diseño y la arquitectura, así que puedo decir que mis primeras incursiones las hice de niña en mi casa donde le proponía a mi mama qué cosas, pintura, papeles, tapices, mobiliarios, deco, me gustaban y qué no para mi dormitorio. Ya desde esa época sabía que quería dedicarme a esto, aunque no tenía claro si quería ser arquitecta o no. Al tiempo, más entrada en la adolescencia, entendí que el arquitecto solo realiza la “cascara” de una vivienda, y yo quería dedicarme de lleno a los interiores, pensar los espacios para quienes allí habitan y dedicarles tiempo a los detalles para que el resultado sea único. Así que decidí formarme en esto y culminé mis estudios en el año 2008.

- ¿Cómo ha sido su experiencia emprendiendo desde el interior del país?

Al principio no fue fácil, ya que toda la actividad de interiores se centra más en Montevideo y Punta del Este. Así que mis primeros trabajos fueron diseñando colecciones (invierno - verano) donde proponía artículos de decoración y muebles que no repetía año a año. Así fui generando la exclusividad del producto en colecciones puntual y finamente pensadas. Diseñé mesas, butacas, banquetas, ofrecí alfombras, mantas, almohadones y artículos de decoración, en general. Les sacaba fotos como si fueran una casa y las subía a la cuenta de Instagram, que enseguida creció en cantidad de seguidores y las personas interactuaban comprando artículos “tal cual la foto”. Eso me hizo tener una tienda online de venta. Y a fines del 2021 que decidí dedicarme de lleno a las ejecuciones y proyectos llave en mano.

- ¿Cuál ha sido su mayor logro hasta ahora?

Si bien lidero un estudio joven, tuve la oportunidad en mi país de salir dos veces en la revista AyD que quiso mostrar mi trabajo con dos viviendas: una en un barrio privado, y la otra en Mercedes, Soriano. Luego vinieron más oportunidades como locales comerciales, oficinas y ahora otra residencia que estoy ejecutando ahora.

- ¿La casa que ilustra esta nota es un trabajo que le da particular orgullo?

Sí, mucho. La casa está en un barrio privado de la zona de Canelones, Uruguay. Conocí al propietario a fines del 2021 y me ofreció intervenir más de 220 m2, entre ellos el hall de acceso, living, comedor, pasillo, barbacoa, garage y áreas de circulación de planta alta y dormitorio principal. La casa era muy moderna, minimalista, tenía pocos muebles y era todo blanco. Necesitaba darle identidad a la vivienda, y aporté mucha calidez con el uso de madera, fibras naturales, yute, lana, lo que conocemos como materiales nobles o rústicos. Así qué pasó a tener un estilo rústico moderno con aires sofisticados. Las dos áreas más importantes en la primera etapa de ejecución eran el garage y la barbacoa, ya que el cliente era un ex piloto de automovilismo nacional y amantes de los encuentros entre amigos y familia. Así que decidí sorprenderlo con fotos de él en el garage y darle un toque nocturno a la barbacoa con elementos como madera laqueada, en lustre negro, y detalles para exhibir sus bebidas. El lugar se terminó de componer con un gran sofá de cuero para disfrutar de la tele más distendido y una mesa de pool para los encuentros. La segunda etapa y la que culminó mi trabajo en esa casa fue el dormitorio principal. Era un lienzo en blanco. Tenía grandes dimensiones y era muy luminosa. Así que decidí sorprenderlo y hacerle un dormitorio masculino, sobrio y elegante. Para ello revestí el tabique divisorio en madera laqueada gris, diseñe las mesas de luz a medida y también en laca gris claro, haciendo match de tono sobre tono. Pensé un escritorio para las cosas del día a día y el resguardo de lo más íntimo en su propio dormitorio. Y lo que era mobiliario lo pensé en gris, los detalles de deco hacen referencia a quien vive.

- ¿Cuál fue el obstáculo más reciente que ha tenido que salvar en este camino con el estudio?

Como todos, pero el que más incomodidad me trajo fue el hackeo el pasado 28 de febrero de mi cuenta de Instagram con 13.900 seguidores, lo que me obligó a comenzar de cero haciéndome otra cuenta: @estudio__puente.