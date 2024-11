El Viaje de una Fauvista Apasionada por los Colores Vibrantes

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Entré en este mundo de una manera casual, podría decir. Venía de abandonar la carrera de periodismo y me anoté en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, como para estudiar algo y ver ‘qué onda’, sin experiencia en lo que respecta al dibujo o la pintura. A medida que pasaban los años de cursada, me fue gustando cada vez más. Me recibí, me dediqué a la docencia como profesora de arte y seguí con la pintura hasta hoy.

En cuanto a mi estilo, me han definido varias veces como fauvista. Amo los colores fuertes y vibrantes, los contrastes y las saturaciones.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Mi espacio de trabajo es el lugar donde nacen y se desarrollan mis creaciones. Es una especie de lugar sagrado y tranquilo, donde no puede faltar la compañía de un mate y, eventualmente, la música que acompaña el transitar de las pinceladas.

En el taller, además de ser mi lugar de trabajo, doy clases de dibujo y pintura.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras y qué desafíos te plantean?

Me gusta trabajar mucho con óleo sobre tela. Sin embargo, si tengo poco tiempo para presentar una obra, utilizo acrílicos. Puedo trabajar solo con pintura y pinceles, o intervenir con espátulas y texturas. Suelo mezclar materiales, a veces antagónicos, como acrílicos y aceites. El gran desafío es encontrar lo que quiero expresar y lograr transmitir en la tela lo que pasa por mi cabeza.

¿Qué proyectos tenés actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

Hace unos años formo parte del colectivo de artistas “Artistas Buena Vibra”, donde participo en varias exposiciones, tanto en La Plata como en la capital. Contar con varias exposiciones es un muy buen ejercicio para mantenerme activa todo el tiempo. No pienso mucho en el futuro; prefiero vivir y disfrutar de lo que va surgiendo momento a momento y dejar que el futuro me sorprenda. Lo que sí tengo claro es que seguiré pintando hasta el final, porque el arte es sanador y salvador. No me imagino viviendo sin una actividad artística. Además de pintar, soy actriz. Mis dos grandes pasiones.

Instagram: susanasolasrincondelasartes

Facebook: Susana Solas

La Plata, City Bell