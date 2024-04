CREDITO CARAS

Lucía, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Gece es producto del amor por la costura y el diseño. Entusiasmada por emprender, mientras cursaba mi primer año de facultad en 2018, fusioné lo que iba a ser mi futura profesión (Diseño de Interiores) con lo que me apasionaba y sabía hacer (costura). Para lograrlo, lo llevé a cabo cosiendo productos textiles para decorar espacios, sobre todo, de hogares. Surgió en mi casa, cosiendo y vendiendo un par de almohadones, desde un dormitorio hecho taller, que luego se convertirían en lo que actualmente son diseños integrales, como por ejemplo el proyecto de la decoración textil de una casa recién construida.

¿Cuáles son los servicios que ofrecen al público?

Brindamos asesoramiento y confección de productos textiles de decoración. Principalmente confección a medida para fundas de sofá, cortinas, alfombras, ropa de cama y textiles para vestir la mesa, entre otros. Además, ofrecemos productos de stock que se encuentran en la tienda online (www.gecedeco.com), sobre todo almohadones, lonas y artículos para bebés.

¿Cómo proyectas a Gece en el mediano plazo?

El objetivo de siempre es seguir apostando al crecimiento de la marca pero, concretamente, el proyecto de este año se basa en sumar una nueva variedad de productos aparte de los textiles, como, por ejemplo, muebles, cerámicas y cuadros. Hay mucho entusiasmo en eso.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

En Gece nos destacamos por nuestros productos 100% algodón y 100% artesanales. A su vez, ofrecemos paletas de color amplias, por la infinita posibilidad que hay a la hora de teñir artesanalmente, y productos que reflejan la vida en naturaleza y brindan bienestar. Las estampas pintadas a mano muestran diseños auténticos que señalan la impronta de la marca. Además, los pedidos son realizados teniendo en cuenta el 100% de las necesidades del cliente; se confeccionan según las medidas, colores y texturas que el mismo precise.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No cambiaría lo dado hasta ahora. Se me dio de una manera que nunca creí alcanzar y eso es lo más lindo. Arranqué el proyecto sin saber a dónde iba a llegar; el camino solo me fue demostrando su curso y lo seguí. Arranqué vendiendo un par de almohadones y eso me llevó a lo que es ahora Gece, mucho más que almohadones, ahora son casas completas y proyectos para espacios nuevos, es conocer la vida de los clientes y ayudar a mejorar sus viviendas. Todas las trabas económicas del país, los errores cometidos y las circunstancias que aparecen en el desarrollo, valieron y valen la pena para seguir aprendiendo y creciendo en lo que es la marca de mis sueños.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

WhatsApp: +549 1160168690

Instagram: gece.deco

Tienda Online: www.gecedeco.com