HABITA: aromas y  bienestar para el hogar

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¿Cómo decidiste comenzar con tu marca?

Antes de lanzar HABITA, hace ya un año, trabajé durante 15 años en una corporación agroexportadora de soja. A raíz de una situación personal muy difícil, me replanteé mi futuro laboral. Me pregunté si realmente quería seguir en el mundo corporativo o si prefería priorizar el tiempo con mi familia a través de un proyecto independiente. El vértigo de dejar la estabilidad fue tremendo, pero me ilusionaba mucho la idea de un nuevo desafío.

Desde chica siempre tuve un olfato extremadamente desarrollado; mi papá se sorprendía porque lo que alguien normal olía a cinco metros, yo lo percibía a diez. Además, siempre fui fanática de los aromas en mi propia casa: velas, difusores y sprays textiles. No hay nada más lindo que entrar a un hogar y que huela bien. Así supimos que el camino iba por el mundo de las fragancias.

El proceso tomó todo un año de preparación. Hicimos una profunda investigación de mercado, busqué laboratorios y me capacité intensamente en estrategias de negocio, producción y e-commerce, ya que decidimos vender exclusivamente de forma digital. Aprendí a formular cada producto con los porcentajes exactos de esencia y alcohol de cereal para lograr la mejor calidad. Finalmente, junto a un Laboratorio de Aromas que hoy es nuestro socio estratégico, seleccionamos 10 blends súper originales. Para el branding y la identidad visual, nos aliamos con una agencia de marketing digital que nos ayudó a darle vida a HABITA.

¿Cuáles son los productos que tienen disponibles?

A través de nuestra tienda online ofrecemos una línea completa de aromatización que incluye: difusores de ambiente en envases PET de 250 ml, difusores en petacas de vidrio de 200 ml, difusores con gatillo, home sprays textiles (en versiones de 250 ml y de viaje de 60 ml) y velas aromáticas de 300 gramos.

También vendemos recargas de 500 ml para fomentar la reutilización de los envases. Actualmente contamos con 10 combinaciones de aromas exclusivas para cada producto. En la web se pueden adquirir de forma individual o en kits, que siempre son la opción más conveniente para el cliente.

¿Cómo te proyectan a mediano plazo?

Nuestra idea es incorporar próximamente una línea de decoración. De hecho, ya habilitamos esa categoría en la tienda online con las primeras mantas.

Gracias a un contacto local que cuenta con depósito en China, estamos evaluando muestras de productos como lámparas LED, velas LED y humidificadores para sumarlos al catálogo. Queremos expandirnos de a poco y evaluar la respuesta del público, pero sin perder nunca el foco en las fragancias, que son el corazón de nuestro negocio. Estamos muy atentos a lo que marque el camino y abiertos a adaptarnos a los cambios.

¿Qué digerencia a HABITA en el rubro?

Sin dudas, la originalidad de nuestros blends. Creamos combinaciones únicas que no se encuentran en el mercado tradicional, incluyendo nuestro aroma insignia: el Blend Habita.

Tener propuestas tan exclusivas es una gran fortaleza, pero al principio nos enfrentó a un gran desafío: al vender solo por internet, la gente no puede oler los productos y no se trata de aromas comunes. Para resolver esto, transformamos nuestra comunicación en redes sociales y en la pestaña de productos donde está la descripción agregamos la pirámide olfativa donde se detallan los aromas de salida, de corazón y de fondo de cada aroma. Allí los clientes pueden experimentar sensorialmente de que se trata, lo que facilita muchísimo la compra a ciegas.

Si tuvieras que comenzar hoy, ¿qué harías diferente?

Jugaría menos con los blends, pondría aromas más tradicionales que sabemos se venden muy bien, como Lavanda, Rosas, Limón, Gardenia, Amaderado… Nosotros quisimos diferenciarnos desde el primer día con algo innovador y sabíamos que al ser una tienda online seria mas dificil, pero apostamos por este canal que es el que más se usa actualmente (el e-commerce). No nos arrepentimos en absoluto del resultado actual, pero somos conscientes de que el camino inicial hubiese sido mucho más sencillo si empezábamos con opciones más clásicas.



HABITA | VICTORIA JORGE

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