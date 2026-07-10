Edith Foresi y su sello en el diseño, arquitectura e interiorismo + diseño de accesorios. Innovación y estilo propio

CONTENTDECO CARAS

¿Hasta qué punto concibes tus accesorios como extensiones de tu lenguaje arquitectónico?

Un espacio se convierte en arquitectura cuando alguien lo habita y lo hace propio; un accesorio cobra vida cuando alguien se lo pone. Ambas disciplinas son canales de identidad. Diseñar un accesorio personalizado y exclusivo es, para mí, el equivalente a diseñar una casa a medida: es escuchar la historia de una persona, sus viajes, sus raíces, y materializar eso en una pieza única que la represente.

No divido mi mente al diseñar. Mis accesorios son la extensión lógica de mi lenguaje arquitectónico. Son la síntesis de un paisaje, de un viaje o de una idea espacial, reducida a su máxima expresión de pureza para que puedas llevarla puesta y habitarla todos los días.

¿Cómo definirías tu mirada sobre el interiorismo en un momento donde el bienestar en casa cobra tanto protagonismo?

La pandemia marcó un antes y un después definitivo en nuestra relación con el espacio que habitamos. De la noche a la mañana, las cuatro paredes de nuestra casa dejaron de ser ese lugar al que solo volvíamos a dormir después de una larga jornada afuera; se convirtieron en nuestro mundo entero.

​Ese encierro forzado nos obligó a mirarnos hacia adentro, tanto a nivel personal como espacial. Fue el catalizador que transformó el interiorismo de una disciplina puramente estética a una necesidad profundamente humana y emocional.

​La prioridad absoluta pasó a ser el bienestar real. Nos dimos cuenta de que la distribución de los ambientes, los colores que elegimos y la luz que entra impactan de forma directa en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud mental.

Surgió este año, capacitarme en neuroarquitectura, biofília , paisajismo y diseño exterior con piscinas naturales e iluminación de los mismos, entre otros, para seguir ampliando el abanico y entender en detalle la necesidad de cada ser humano, ya no solo por gustos y funcionalidad, sino ahora también por percepciones ínfimas, esta ciencia (neuroarq) analiza diversos factores físicos del entorno y su impacto neurológico, no solo mejora el bienestar, sino también la salud y el rendimiento humano al igual que el contacto con la naturaleza desde adentro hacia afuera, las formas orgánicas y materiales naturales (biofilia)

Si algo nos enseñó esa etapa es que la vida pasa hoy, y que el hogar tiene que estar preparado para el disfrute diario. Ya no se guardan los espacios "para las ocasiones especiales". Cada rincón desde un pequeño balcón transformado en un oasis verde, hasta un rincón de lectura iluminado, se piensa para el ritual del día a día, para bajar un cambio y conectar con lo que nos hace bien.

​Pasar tanto tiempo juntos resignificó el valor de la familia y de los vínculos. El interiorismo actual abraza esta necesidad de conexión creando espacios que fomenten la unión:



Cocinas integradas que se vuelven el verdadero corazón del hogar, donde se comparte la preparación de la comida mientras se charla de la vida.



Espacios para trabajar ahora desde el hogar en forma remota, diseñado a medida, pensado, habiendo adaptado un rincón de nuestro hogar.

​Livings y comedores flexibles diseñados no para exhibirse, sino para ser vividos; lugares que invitan a tirarse al piso a jugar.

​En definitiva, la vivienda se redefinió como ese refugio sagrado donde se cultiva lo compartido. Hoy, hacer interiorismo es diseñar el escenario donde ocurre la vida.

¿Cómo abordar la identidad de cada cliente sin perder tu sello personal?

El error común es tomar los gustos del cliente de forma literal. Si un cliente te dice que le encanta un viaje que hizo a tal playa, el error sería llenarle la casa de caracoles o hacerle un collar con forma de palmera.

Mi rol es traducir esa emoción a mi propio lenguaje conceptual, tal vez, esa playa en una paleta de colores.

El cliente aporta la historia; yo aporto la poesía y la estructura. Respeto los pilares de mi marca, lo que tengo en mi mente desde el día cero, siguiendo una línea.

Conexión con la naturaleza y las formas orgánicas, un concepto final, lo significativo...que tenga algo para contar.



En una oportunidad me realizaron una compra de un colgante de diseño símil piezas marinas y me lo devolvieron para pedirme que lo rearme íntegro, pero en forma simétrica, considerando que estaba chueco, mal armado, solamente porque la estrella de mar no se encontraba centrada. Cuando justamente esa era la impronta del diseño, la imperfección como el ir caminando por la playa recogiendo corales y caracoles, en ese orden saldría la pieza natural. Cuando algo fabricado por un robot o en tandas es perfectamente monótono y ordinario! Y ahí es cuando " LA PIEZA ELIGE O NO AL CLIENTE”.

¿Qué te inspira a la hora de diseñar accesorios y cómo se vinculan con los espacios que creás?

Mi gran inspiración siempre es la naturaleza, las formas orgánicas y este mismo concepto lo aplico tanto en los diseños de accesorios como en la arquitectura y diseño de interiores.

Por ejemplo, uno de mis primeros diseños fue crear unas burbujas de vidrio colgantes con arena de playas de diferentes lugares del mundo y algunos dijes que lo acompañaban en relación al verano y al disfrute de la naturaleza. Otros fueron burbujas de vidrio planas acompañadas con una hoja real con un proceso de metalización simulando una gota de rocío sobre la hoja otoñal. Siempre siguiendo la línea del diseño en general con biofilia y lo orgánico. Respetando mí base fundamental

En un mercado cada vez más saturado, ¿cómo lográs que tus piezas de diseño mantengan un carácter exclusivo y reconocible?

Yo siempre digo que mis piezas son tan exclusivas que las amas o las odias.

Hay que tener una personalidad especial para poder llevarlas. Algunas son demasiado jugadas y te enseñan a transmitir seguridad y reconocerte, es animarse a llevar consigo arte.

No es algo que va a tener otra persona y eso hace que me busquen para hacer diseños personalizados.



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