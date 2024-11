La mirada Detrás de una Artista

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Desde que tengo memoria, he estado dibujando y pintando; nací como ARTISTA. Para mí, la creación es una necesidad: plasmar una imagen interna que, por lo general, refleja cómo me siento en ese momento. A lo largo de las diferentes etapas de mi vida, mi estilo ha evolucionado. En la actualidad, me dedico a crear dibujos utilizando la técnica del puntillismo contemporáneo, influenciado por Vincent van Gogh. Sin embargo, siempre me fascina experimentar y cambiar.

Mi conexión con la naturaleza ha sido fundamental a lo largo de los años, y hoy en día, los árboles prevalecen en mi obra. Siento que hay una búsqueda de sanación en mi árbol genealógico que se refleja en mis creaciones. Para mí, la obra no está separada del artista; más bien, es una extensión de quien soy. Dedico muchas horas a cada obra, y a menudo puedo pasar todo el día dibujando. Aquellos que comparten esta pasión saben que no existen días ni horarios para crear.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Es importante y, al mismo tiempo, no lo es. Aunque tengo mi taller, también podría dibujar en cualquier espacio y en cualquier soporte. He creado obras en el Teatro Colón en su aniversario n° 200 años de historia y junto a un río. Cuando la inspiración llega, solo necesito papel y lápiz.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras?

He experimentado con diversos materiales a lo largo de mi carrera y puedo emplear varias técnicas. Actualmente, utilizo acrílicos y tintas, aunque soy alguien que se aburre rápidamente de formatos y materiales. No me gusta limitarme, ya que considero que los desafíos son los mejores disparadores para mi creatividad.

¿Qué proyectos tenés actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

Actualmente, tengo obras expuestas en la Torre Museo Campanaria de La Morra, Italia, y también he representado a Argentina en la embajada de Uruguay. He recibido varios premios en salones nacionales y he participado en CASA FOA. Sin embargo, mi deseo es seguir exponiendo en el extranjero y participar en diversas ferias. Mi objetivo futuro es ser reconocida internacionalmente como una GRAN DIBUJANTE Y PINTORA, dejando una marca personal en el mundo del arte.

DATOS DE CONTACTO

Instagram: @nadiabellani

Mail: [email protected]