La visión de una artista a través del lente fotográfico

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a dedicarte a la fotografía y cómo definirías tu estilo?

Comencé a explorar la fotografía de niña en Olavarría, mi ciudad natal, incentivada por mis padres al regalarme una cámara Kodak. Al finalizar la secundaria, me mudé a Buenos Aires para estudiar Actuario, mi profesión actual, mientras seguía capturando imágenes con cámaras analógicas y digitales.

En 2014, adquirí una cámara réflex Nikon que me impulsó a formarme como fotógrafa, tomando clases particulares para entender su uso. El nacimiento de mi hija y mi desarrollo profesional hicieron que esta pasión quedara relegada.

En julio de 2020, durante la pandemia y el duelo que atravesaba, me propuse contemplar el cielo durante la salida y puesta del sol, capturando esos momentos con mi cámara o teléfono. Este hábito resurgió mi pasión por la fotografía, llevándome a compartirla en Instagram y en exposiciones colectivas.

Aunque me especializo en paisajes, me conecto con el lugar donde me encuentro, ya sea caminando por la calle, en el transporte público, en la playa o en las montañas, buscando inspiración para el próximo click.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Aunque mi espacio de trabajo es cada lugar que elijo para capturar su belleza, considero que mi casa es mi templo. Es el espacio donde contemplo el cielo desde mis ventanas, planifico mi próximo destino fotográfico, selecciono las imágenes que voy a publicar y las que voy a exponer. Es donde comienza y termina mi proceso creativo.

Con cada obra, busco transmitir la emoción que siento al capturar ese momento y generar, con los materiales que utilizo, esa ambigüedad entre fotografía y pintura.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras?

Capturo imágenes digitales con varios lentes. Principalmente, utilizo un teleobjetivo que me permite destacar y darle protagonismo a objetos lejanos, como el sol, así como resaltar detalles difíciles de ver a simple vista.

Después de elegir el destino fotográfico, analizo el paisaje y observo los horarios de salida y puesta del sol para planear posibles encuadres, teniendo en cuenta las distintas variables de angulación y composición que puedo lograr con los elementos del entorno.

Trabajo con un laboratorio de impresión Fine Art que utiliza el proceso Giclée, empleando tintas pigmentadas de 12 colores. Este método garantiza impresiones que respetan el color, la nitidez y aseguran la longevidad de las obras. Los materiales que utilizo son de alta calidad. Para los cuadros, elijo telas canvas 100% algodón, montadas en bastidores, con barnizado mate y enmarcadas con varillas de madera Marupá.

También imprimo láminas en papeles Fine Art para que la persona pueda elegir cómo enmarcarlas.

¿Qué proyectos tenés actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

Voy a estar participando en BADA 2024 en el Stand 212, del 29 de agosto al 1 de septiembre en La Rural. Este proyecto es un gran desafío profesional y personal. Estoy feliz de ser parte de este evento de arte tan importante y de contar con el apoyo de mi entorno para lograrlo.

Tengo como objetivo seguir exponiendo, experiencia que inicié el año pasado participando en muestras colectivas como CELEBRART en el Palacio Barolo, ROD’ARTE en Córdoba y OPEN GALLERY en Buenos Aires.

Por otro lado, tengo en mente estudiar la carrera de fotógrafo profesional para continuar perfeccionándome en otras técnicas y estilos.

DATOS DE CONTACTO:

Instagram: @lo_santamariaph

Web: www.losantamariaph.com

E-Mail: [email protected]