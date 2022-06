CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la empresa?

Para contarte sobre este proyecto, tengo que empezar por contarte quien soy y cómo surgió Le Lièvre. Soy mamá de tres nenas, dos de la panza y una del corazón. Siendo Ingeniera, trabajé quince años en el mundo del petróleo. Un día decidí dejar mi vida profesional, el reconocimiento, viajes y tacos altos por dedicarme a ser madre.

Siempre sentí sensibilidad por las cosas bellas, hechas con esfuerzo y buen gusto. En un viaje a Eslovenia, admirando la belleza de las flores que, con humildad, visten todos rincones, una mujer justificó el esfuerzo diciéndome: “we feel that beauty”. Inmediatamente conecté con esas palabras que me acompañan desde entonces, y que son la base de este proyecto: Llenar de belleza y admirar las cosas hechas con amor y calidad. Siento que eso hace la diferencia y hacen que nuestros días sean más hermosos y felices. Las cosas más importantes de la vida no son cosas. Así surgió Le Lièvre, para compartir con quienes tengan la misma sensibilidad, los objetos que me gustan y que me transmiten algo.

¿Qué productos brinda Le Lièvre al público?

Ofrecemos productos únicos y artesanales. Creemos que el nuevo lujo de esta época es tener en tu hogar un producto de calidad, hecho a mano, que te brinde esa magia a partir de sentir una conexión con él. Considero que el mundo evolucionó hacia la industrialización, hacia la estandarización, y nuestra propuesta es romper con ese concepto y disfrutar de la belleza de las cosas simples, personalizadas, que trascienden el tiempo.

Comenzamos con el foco en la decoración infantil, porque creemos que el amor por el buen gusto se transmite desde la infancia y yo, como mamá, sentía que este segmento estaba muy estandarizado y era difícil encontrar cosas de calidad y personalizadas. Por eso comencé con la línea de muebles estilo Windsor pero adaptados a los chicos. Sumando liebres de trapo, y bordados a mano como lo hacían nuestras abuelas.

Buscamos que los diseños sean totalmente personalizados y definidos por el cliente. Tenemos almohadones, bastidores, almohadillas de lavanda, pero hacemos cualquier otro bordado a pedido. Otros objetos únicos como máscaras de Chané, que son obras de arte de comunidades aborígenes del norte argentino, muy valoradas en el exterior. Y objetos de decoración como lámparas, borlas, todo realizado a mano.

¿Tiene pensado ampliarse hacia el mundo de la decoración del hogar en general?

Sí, justamente lanzamos una colección cápsula de línea de muebles antiguos, restaurados con la impronta de Le Lièvre, que llamamos “Muebles con Alma”. Son muebles únicos y originales, que rescatamos y les damos una nueva vida. Una de mis pasiones, desde siempre, es perderme en el mundo de esas piezas únicas, explorar sus marcas, adivinar su historia. Amo los muebles antiguos con “alma”. Por otro lado, hay clientas que me piden buscar un mueble para un lugar específico, y confían el criterio estético de nuestra marca para darle esa impronta original, cálida y atemporal. Me genera mucho placer poder hacerlo.

