Nancy Yedro Ambientaciones

CREDITO CARAS

Nancy, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

La empresa surgió en el año 2017, las ganas de hacer ambientaciones siempre estuvieron presentes mi cabeza, era algo que realmente me gustaba, pero no estaba en mis posibilidades todavía. Sin embargo, la posibilidad llegó cuando, en 2017, junto con mi marino cerramos nuestra pizzería en Corrientes. Un lugar, una estructura, que, yo amaba y conocía. Esta decisión fue arriesgada, representaba salirme de mi zona de confort, por lo cual empecé a estudiar, a profesionalizar, y en julio del 2018 armamos nuestra primera decoración. Gracias al reconocimiento de la empresa de catering de mi marido que lleva 25 años en funcionamiento, me fue mucho más sencillo lograr entrar al mundo de los eventos en Corrientes. Desde la primera fiesta, es como que todo se dio mágicamente.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Nuestra empresa organiza los eventos, nos encargamos de ambientar y decorar el salón elegido por el cliente. Además, también planificamos todo acerca de la fiesta.

El antes de una fiesta, que consiste en buscar todos los proveedores, con los cuales trabajo siempre, tales como: El catering, pastelería, Dj y sonido, fotografía, filmaciones y florista.

Coordinamos todo el evento desde el comienzo hasta el final de la fiesta. Toda esta organización logra que al finalizar sea un éxito.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

De acá a 5 años, pretendo lograr no solo potenciar mi nombre en la ciudad de Corrientes, sino también en el interior y en provincias vecinas. A su vez, crecer en las redes sociales, llegar a salones imponentes, más prestigiosos de la provincia de corrientes.

Que mi decoración siga siendo el reflejo y deseo de cada cliente.

Pretendo seguir renovándome, al igual que ahora. Seguir teniendo las devoluciones de mis clientes como las actuales en donde me destacan la tranquilidad que sienten cuando el evento está en mis manos.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Mi sello, mi constante renovación, como estoy pendiente de cada detalle, como me involucro con cada familia que viene a mí. Siempre digo que cada fiesta es un momento único y mágico, por lo que me encargo que sea así para cada cliente, que en mi decoración este su esencia y mía.

Otra cosa más a destacar es el reconocimiento de mi decoración, como las personas van a un evento organizado y decorado por mí y después me mandan un mensaje destacando que les había encantado, como reconocen mi ambientación.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si tuviera la posibilidad de comenzar desde cero, sin dudas comenzaría muchos años antes. No esperaría tanto para cumplir este sueño que me hace muy feliz. Actualmente logré hacer mi equipo junto con mi esposo y mis dos hijos, mi hermana y todos los chicos que trabajan conmigo.

Datos de contacto:

Tel: 3794355385

Mail: [email protected]

Instagram: @Nancyyedroa

Facebook: Nancy Yedro organización y decoración de eventos