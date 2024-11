CREDITO CARAS

Noviembre mes que está cercano al verano, y pienso en la comodidad de tener un sillón o una reposera cerca de la pileta, por eso recreamos estos muebles para disfrutar el aire libre.

En nuestros inicios nació nuestro “Sillón TILO”, con un metro de diámetro, de comodidad, con una colchoneta de alta densidad, para pasar una tarde sin sentir que estás en un sillón de hierro que parece que no podría serlo, pero al sentarte, acomodarte y los textiles que están pensados para estar todo el día al sol, y no quemarte y que no se decoloren, es todo lo que está bien, Arrancamos vendiendo a nuestros conocidos y después salió por Mercado Libre, que fue una puerta importante para que nuestro TILO este por el norte del País, como la provincia de JUJUY.

Con esto quiero destacar, que nada es a la suerte, todo es un trabajo en equipo, una combinación del hierro frio y hostil, con la calidez que aportan los textiles y el buen gusto. Después de ver que este sillón gustaba, comenzamos a incorporar otros con líneas hasta hoy, fabricamos todo con mucha precisión y detalle, para que nuestros clientes, se vallan a gusto y convoquen a nuevo y vuelvan por otros. BUEN MES DE NOVIEMBRE.

Mariana Alvarez y Alberto Gomez.

