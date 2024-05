Sillones El Cordillerano

CREDITO CARAS

María Rosa, ¿cómo surgió el emprendimiento?

Eduardo es Maestro Mayor de Obras y trabajó 20 años en un concesionario vial. Por mi parte soy profesora de Educación Especial y ama de casa. Tenemos cuatro hijos, Agus, Martin, Fran y Maxi, hace 11 años nuestro angelito.

A Eduardo en pandemia lo suspendieron del trabajo con una amplia reducción de sueldo y muy fácilmente la inercia de gastos superó los ingresos, era desesperante decidir que pagamos y que no.

Una mañana me desperté diferente, había soñado con mi papá, quien era carpintero, y le estaba ayudando apretar las tuercas de sus tranqueras. Se lo conté a Eduardo, ahí comenzó todo. Teníamos sillones adirondack de plástico, que con muy poco uso se nos habían roto y esa mañana luego del sueño, decidimos hacerlos en madera.

Tardamos una semana en hacer uno, lo vio un amigo y no encargó cuatro. Desde ese día no paramos y aun, no tenemos los nuestros.

En el momento más difícil, desde nuestros corazones, sentimos que nos soplan en el oído y aprendimos a traducirlo.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Nos dedicamos hacer el Sillón El Cordillerano en su modelo Alta Montana, con sus tres variables Clásico, reclinables y altos.

¿Cómo proyectan a su marca en el mediano plazo?

Tenemos una producción artesanal que no pensamos modificar, cada pieza pasa por nuestras manos y el modelo Alta Montaña es la evolución para su uso en el exterior. Estudiamos las nuevas tecnologías de los material, hidro-esmalte, tornillos zincados, masilla epoxi, maderas y la aplicamos.

Nos vemos haciendo las mismas cantidades de sillones, con una calidad superior.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nosotros no fabricamos sillones los vemos nacer y comienzan a vivir con nuestros clientes.

Cuidamos cada detalle constructivo que deben ser usados por generaciones, ser testigos de charlas, confidencias, buenas y malas noticias.

Si comenzaran nuevamente, ¿qué harían diferente?

Tenemos un angelito que nos guía, en el momento más difícil nos sopló al oído, lo traducimos a las realidad y aquí estamos.

Esto no lo hicimos solos, seguramente Él lo volvería hacer.

Datos de contacto:

Teléfono: +54 9 11 32576297

Dirección: Calle 136 1140 - 6600 - Mercedes