Taller Abierto: Texturas que cuentan historias

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Desde pequeña, el arte ha sido parte de mí. Crecí en Curuzú Cuatiá, Corrientes, disfrutando de la libertad y tranquilidad del campo. Uno de mis recuerdos más emotivos es el de las noches con un cielo negro profundo y una Vía Láctea brillante. Estas experiencias quedaron sumergidas en mi inconsciente, encerradas por años debido a las demandas de la vida.

Todo cambió con el nacimiento de mi hija con neurodivergencia. Ella, con su forma única de ver el mundo, expresó en dibujos lo que yo había callado. Me di cuenta de que era el momento de abrir mi propia jaula. Mi hija me trajo la llave para expresar lo intangible, dar forma a mis emociones, recuerdos y pensamientos que no podían ser capturados con palabras. El arte, que había estado en silencio dentro de mí, finalmente encontró su voz, y desde entonces, ha sido un camino de exploración y liberación personal constante.

Me atrae lo abstracto y lo indefinido, la posibilidad de explorar lo desconocido a través de formas, colores y texturas. Mi estilo es una fusión de lo abstracto con lo textural, donde el textil, como diseñadora textil, se mezcla con el yeso, creando superficies que invitan a ser exploradas visual y táctilmente, generando una experiencia multisensorial.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Es mi santuario, mi mundo, donde converso conmigo misma y me conozco más. Un espacio de reflexión y autenticidad profunda, donde surgen grandes ideas y soluciones. Es mi alma materializada en cuatro paredes. Cada rincón está impregnado de inspiración, y el caos de herramientas y materiales refleja mi propio caos interno. Un lugar que respira conmigo, refleja mis estados de ánimo y procesos internos. Pequeño, pero tiene todo lo que necesito.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras y qué desafíos te plantean?

Trabajo con técnicas mixtas, fusionando pintura con elementos textiles y yeso, y experimentando con cerámica. La mezcla de materiales me permite explorar la tridimensionalidad y la textura de forma única, aunque presenta desafíos, como la manipulación del yeso y mantener la integridad de la obra. Cada pieza es un reto, un diálogo entre materialidad, idea y sentimiento.

¿Qué proyectos tenes actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

Estoy trabajando en una serie de cinco cuadros que exploran el despertar de la conciencia. Cada cuadro representa un despertar distinto. Se exhibirán en el Palacio Barolo durante la Noche de los Museos, una gran oportunidad para llevar mi trabajo a muchas personas. Mi objetivo es seguir experimentando, aprendiendo y rompiendo barreras con nuevas formas de expresión que me permitan conectar más profundamente con el público y dejar un mensaje con mis obras.

Datos de Contacto:

Instagram: @tierra.autoctona