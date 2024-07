CREDITO CARAS

Sann, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Comencé a hacer velas como un hobby. En ese momento, mis prioridades eran formar una familia y mantener un trabajo estable. La idea de tener mi propio emprendimiento parecía un sueño distante. Pero durante la pandemia, me pregunté qué estaba esperando para dedicarme a lo que realmente me hacía feliz.

Comencé a capacitarme, hice cursos. Poco a poco, realicé mis propias velas, luego aprendí a crear difusores y home sprays, así fui armando mi tienda online, para luego exhibír en showrooms y ferias de emprendedores. Allí observé cómo mis productos eran reconocidos y supe que había encontrado mi camino.

¿Por qué decidiste hacer velas?

Hacer velas es más que un oficio; es una terapia. Me permite desconectarme del mundo y conectar con mi creatividad. Siempre he deseado compartir herramientas que me han ayudado a sanar. Pasé por una etapa muy difícil, enfrenté un diagnóstico severo y armar mi propio espacio de meditación, cuidarme y crear momentos de bienestar me hicieron salir airosa, sana y fortalecida. En todos esos momentos que creaba para sentirme bien siempre comenzaba encendiendo una velita.

Por eso en Tienda Natural Sann, quiero compartir todo lo que me hace bien para que otros también puedan crear sus propios momentos de bienestar y mejora.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Doy sesiones de Reiki a distancia con péndulo. Durante mi proceso de sanación que comenté, descubrí que la energía Reiki, me proporcionaba calma y alivio, así que también decidí formarme para ofrecer Reiki a los demás. Por eso algunas de mis velas incluyen esta opción sin cargo.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Proyecto un crecimiento significativo para mi marca, estableciendo alianzas para expandir mi oferta de productos.

Próximamente incluiré productos textiles con diseños únicos creados para mi marca, por mi amiga y emprendedora @lolamora_diseno.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Mis productos tienen un propósito bien definido; ofrecen a quienes las adquieren una herramienta para su bienestar emocional y espiritual. Por ejemplo, encontrarán Velas para conectar con la Virgen de Guadalupe o para recibir una sesión de Reiki; asimismo tiene el estilo delicado para decorar sus hogares.

A su vez, renovamos en la Tienda nuestros modelos constantemente, para ofrecer productos modernos y con estilo delicado.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si pudiera comenzar de nuevo, perseguiría este sueño desde joven. Confiaría más en mis capacidades y me permitiría soñar en grande desde el principio.

Datos de contacto:

Instagram: @tiendanaturalsann

Tienda Web: www.tiendanaturalsann.com.ar

Celular: 11 2 767 0451