Un viaje emocional a través del arte

CREDITO CARAS

Sabrina, ¿cómo fueron los inicios de Artesust?

Mi acercamiento al arte surgió hace muchos años, cuando hacía obras y retratos a pedido. Nunca había explorado mi lado creativo, hasta que quise buscar mi propia voz y noté que podía hablar a través de mis creaciones. Cuanto más me abría a volcar mis emociones en el lienzo la gente más conectaba con la obra. Ahora no encuentro mejor manera de expresarme que a través de mi arte.

¿Qué características tienen tus obras?

Creo obras abstractas con sentido utilizando relieves y texturas. Mis obras hablan de mí y de mi historia, lo cual es mi sello personal. Creo mucho en la conexión; busco ser un puente entre el arte y las emociones, donde los colores cuenten historias.

¿Qué proyectos tienes para éste año?

Crear nuevas series y encontrar un lugar donde las personas puedan acercarse a mis obras y conocernos. Puedo notar que hay mucha necesidad de conectar, de sentir. Así lo veo en cada contenido que comparto, donde la gente me expresa cómo mis obras les resuenan. Ese es un gran motor para seguir creando.

¿Qué aspectos te destacan como artista?

Sin dudas la emocionalidad. Para mí el arte es una pieza viva, a la que al momento de crearla uno le deja una energía que queda latente. Siempre invito a mis clientes a que elijan la obra viéndola en persona, porque se logra una conexión más allá de la paleta de colores o los materiales. No pienso en piezas decorativas, sino en experiencias y sensaciones.

Además soy fotógrafa y así como siento que cualquiera puede sacar una foto pero no todos captar momentos; cualquiera puede pintar, pero no todos provocar emociones.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Trabajaría antes en mi confianza. Muchas veces voces internas y ajenas hacen que la creatividad se aplaque y uno deje de soñar.

Es muy común que el proceso de reconocerse como artista lleve tiempo. A mí me sucedió recién cuando empecé a verme reflejada a mí misma en mi arte. Hoy siento orgullo cuando alguien me pregunta a qué me dedico y respondo: “Soy artista”.

El camino puede no ser sencillo, porque hay muchos condicionantes externos, pero hay que ser fiel a uno mismo y mostrarse sin filtros. Yo soy una persona sencilla, muy agradecida a la vida a pesar de sus piedras, que cree en la empatía y en las conexiones. Espero que mi arte siempre transmita esa esencia.

Datos de contacto:

Instagram: @arte.sust

Web: www.artesust.com.ar

WhatsApp: +54 9 11 61843236