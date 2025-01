Vitta: Arquitectura e interiorismo

CREDITO CARAS

Arq. Camila Preiti, ¿cómo fueron los inicios de su marca?

Vitta nació hace apenas 6 meses, mucho más rápido de lo que esperaba. Yo me encontraba trabajando en relación de dependencia para el desarrollo de un edificio. Por ende, en cuanto ese edificio se terminaba, yo tenía que tomar una decisión sobre mi futuro profesional. Las opciones eran buscar un nuevo trabajo en relación de dependencia, o probar el mundo independiente

Me dejé llevar bastante por intuición y decidí embarcarme en Vitta. En el fondo sabía que si entraba a trabajar en otro estudio o empresa donde yo logre cierta comodidad, nunca iba a sentir que era el momento para largar todo y tirarme a la pileta, y la realidad es que yo siempre supe que mi proyecto profesional a largo plazo era lograr tener mi estudio.

¿Cuál es la misión de Vitta?

Nuestro propósito es crear espacios que cuenten historias. Esto viene un poco de entender que cada proyecto responde directamente a necesidades específicas del cliente, que se debe adaptar a su forma de habitar y que los espacios forman parte de la historia de vida de cada uno. Es por este motivo, que cualquier escala de proyecto es significativa, desde obras nuevas, trabajos de interiorismo y remodelaciones de pequeña y gran envergadura. Cada uno, sin importar su escala, tiene el potencial de mejorar y enriquecer la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que un poco a mí me incentiva y apasiona.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Abarcamos proyectos, dirección de obra, interiorismo, y asesorías virtuales y presenciales. Por ahora no me estoy cerrando a un público o tipo de proyecto en particular. La idea es durante los primeros años poder descubrir que es lo que me gusta más y quizás poder enfocar el estudio a una rama de la arquitectura más específica. En la actualidad, me gustan mucho los proyectos residenciales, es decir obra nueva y reforma de viviendas, pero no me quiero cerrar por ahora.

¿Cómo proyectas a Vitta en el mediano plazo?

Me gustaría lograr en un mediano plazo poder estar posicionada en el mercado de la construcción y el diseño y que se me identifique por algún concepto o estilo. Es decir, me encantaría que todas mis obras de arquitectura pueden seguir una línea de diseño en particular, y que de solo verlas, sepan que son de Vitta. Sin perder el eje de las necesidades que requiera cada cliente.

Datos de contacto:

WhatsApp: 11-7073-2365

Instagram: arq_vitta

Mail: [email protected]