Viviana Ovalle: esculturas que conectan el arte, la arquitectura y la espiritualidad

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Viviana Ovalle es una escultora salteña cuya trayectoria comenzó a partir de su vínculo con las artes visuales, impulsado por su tía Elsa Salfity, destacada referente de la escultura y la cerámica en Salta. Su formación en la Escuela de Bellas Artes fue el punto de partida de un recorrido dedicado a la creación artística y a la intervención de espacios públicos y arquitectónicos.

Hace cuarenta años realizó su primera obra para el espacio público, el Monumento a la Juventud, a través de un proyecto con la Municipalidad de Salta. Luego llegaron el Monumento al Trabajo, el Monumento a la Maestra de América y Grito, esculturas desarrolladas mediante distintas técnicas en cemento y hormigón armado.

A lo largo de su carrera, participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas, realizó trofeos escultóricos en serie y creó piezas para galerías, hoteles y empresas, integrando el arte escultórico con la arquitectura. Entre sus reconocimientos se encuentran el Primer Premio Nacional Lola Mora, el Primer Premio y el Gran Premio de Honor de la provincia.

Una identidad artística entre la fuerza y la sensibilidad

La obra de Viviana se distingue por su carácter monumental, incluso en esculturas de pequeña escala. Sus figuras expresan una tensión ascendente a través de rostros, brazos y miradas que parecen buscar algo más allá de la materia.

Su propuesta artística busca transmitir energía vital y conectar al ser humano con su dimensión espiritual, combinando sensibilidad y fortaleza en cada creación.

Para la escultora, los desafíos representan oportunidades de crecimiento y exploración creativa. Entre sus proyectos destacados se encuentra Caminando con el Corazón Peregrino, un grupo escultórico integrado por diez figuras de tamaño natural.

La enseñanza y los nuevos proyectos artísticos

Tras jubilarse como profesora de escultura, continúa vinculada a la formación artística mediante su Taller de Escultura para Adultos, un espacio abierto tanto a principiantes como a quienes buscan profundizar sus conocimientos y profesionalizar su práctica.

Al mismo tiempo, mantiene proyectos de futuras exposiciones y nuevas propuestas creativas. Su motivación continúa siendo transformar cada idea en una obra concreta, sosteniendo la pasión, la inteligencia y la voluntad como pilares de su recorrido artístico.

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Galería BaC, de Matías Basani Caro: @bac.galeriadearte / www.bacgaleríadearte.com.ar