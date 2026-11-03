De Natalia Oreiro y María Vázquez a Pampita y Mariana Fabbiani: el stripe print es tendencia y las famosas lo llevan con estilo

El estampado de rayas, conocido en la industria como stripe print, se instala con fuerza en el guardarropa de las referentes de estilo locales. Lejos de limitarse a la clásica estética marinera de verano, este diseño gana terreno en blazers, pantalones amplios, vestidos largos de punto y faldas con movimiento. En esta oportunidad, Natalia Oreiro, María Vázquez, Pampita y Mariana Fabbiani demuestran junto a otras figuras cómo adaptar este patrón clásico a equipos urbanos y sofisticados sin caer en excesos.

Los looks de las famosas: apuestas urbanas y relajadas con impronta propia

La versatilidad de las rayas permite múltiples lecturas según la personalidad y el estilo de cada referente. El recorrido por los estilismos comienza con Natalia Oreiro, quien opta por piezas fluidas en blanco y negro con un corte halter cruzado que equilibra elegancia y frescura, complementado con gafas de sol en tonos rojos que aportan un contraste sutil.

En sintonía con esa impronta relajada, Celeste Cid elige un suéter liviano de cuello polo con rayas horizontales en celeste, amarillo y azul marino, acompañado de un ramo de flores y gafas oscuras que imprimen un aire primaveral y despreocupado. Por su parte, María Vázquez luce un conjunto tejido de falda larga y musculosa con rayas en marrones y beiges.

Natalia Oreriro con top y pantalón ancho y Celeste Cid con sueter cuello polo

La apuesta por la comodidad canchera continúa con la China Suárez, quien se destaca con un conjunto casual de pantalón amplio con rayas marrones y rojas, zapatillas verdes con detalles en rojo, una gorra con monograma y accesorios de firma. Cerca de allí, Anita Espasandín elige una campera acolchada con rayas diagonales en celeste y bordó combinada con un sombrero oscuro.

En un registro más formal pero urbano, Mariana Fabbiani apuesta a un blazer sastrero de rayas grises y blancas sobre una musculosa de encaje negro y jeans de corte recto, logrando una fórmula infalible para un look de oficina. En paralelo, Dolores Barreiro, a través de su marca, propone faldas amplias con paneles tricolor en amarillo, gris y blanco que aportan dinamismo a la silueta.

Anita Espasandin usó las rapas en chaqueta mao y "La China" en pantalones

El recorrido estilístico suma a Zaira Nara, que se incorpora a la tendencia con un vestido largo de tiras finas con rayas rojizas y blancas en la puerta de un hotel clásico, y a Laurita Fernández, que elige un conjunto de dos piezas tejido con rayas horizontales en tonos marrones, rosas y crudo, logrando una estética romántica. A su vez, Nicole Neumann acompaña visualmente con su presencia en la escena de la moda local, mientras que Pampita traslada el stripe print al terreno de la playa con una bikini de diseño clásico en tonos borravino y blanco con detalles de cadenas doradas.

Entre todas estas referencias, Julieta Ortega compartió una tierna anécdota al presentar su remera a rayas - que realizó junto a su hermana Rosario para una cápsula para la marca Inversa -. La actriz plantea la pregunta de por qué se llama "hermanito" esa prenda para luego revelar, mediante una foto retro de su infancia junto a sus hermanos y a su papá Palito Ortega, que su mamá vestía a todos con las mismas remeras de rayas. Hoy, esa complicidad familiar se traduce en prendas cómodas y cancheras que forman parte de su día a día.

Julieta Ortega, las rayas como legado familiar

De los clásicos marineros a las pasarelas internacionales

El origen de las rayas en la indumentaria occidental transita un largo camino antes de convertirse en el comodín de la moda actual. Durante siglos, este patrón estuvo asociado a sectores marginados, uniformes institucionales y marineros de la flota francesa, quienes utilizaban las líneas azules y blancas para facilitar su visibilidad y rescate en caso de caer al agua.

Nicole Neumann en rojo y blanco, y Mariana Fabbiani usó el stripe print en chaqueta

El punto de inflexión en la historia de la moda llega a principios del siglo XX, cuando visionarias de la alta costura transforman este código utilitario en un símbolo de modernidad y estatus. Coco Chanel resulta pionera al vislumbrar el potencial estético de la indumentaria marinera durante sus visitas a la costa francesa; decide entonces incorporar el suéter de rayas (conocido como marinière) en sus colecciones de 1917, liberando a la mujer de los corsés restrictivos y proponiendo un vestuario de lujo relajado y funcional.

Décadas más tarde, nombres fundamentales de la industria como Jean Paul Gaultier adoptan las rayas como su sello de identidad absoluto. Gaultier las eleva a la categoría de manifiesto cultural y estético, utilizándolas tanto en sus colecciones de alta costura como en el emblemático packaging de sus fragancias, desafiando las normas tradicionales de género y elegancia. Asimismo, creadores como Sonia Rykiel, apodada la "reina del punto", consagran el *stripe print* en prendas de tricot multicolores que redefinen la silueta femenina desde una óptica bohemia y parisina.

Iconos de estilo con prendas rayadas: Audrey Hepburn, Lady Di y Brigitte Bardot

En las últimas temporadas, las grandes casas de moda internacionales continúan reinterpretando el stripe print en sus pasarelas de primavera-verano y resort. Desde propuestas minimalistas en riguroso blanco y negro hasta explosiones de color con líneas verticales y diagonales al estilo color-block, firmas contemporáneas confirman que las rayas funcionan como un neutro moderno. Los directores creativos priorizan las siluetas desestructuradas, los trajes sastreros con líneas diplomáticas anchas y los tejidos de punto que acompañan el cuerpo de forma armónica.

Laurita Fernández y María Vázquez usan las rayas en clave matchy matchy

Claves de estilo: cómo llevar las rayas con elegancia y sin fallar en el intento

Incorporar esta tendencia al guardarropa cotidiano resulta accesible al tener en cuenta algunos lineamientos generales de combinación y equilibrio estético. Las rayas funcionan como un comodín versátil que se adapta con facilidad tanto a equipos formales de trabajo como a propuestas descontracturadas de fin de semana, siempre que se cuide la armonía visual del conjunto.

Pampita elige las rayas en microbikini y Zaira Nara combina rayas verticales y horizontales

Una de las premisas fundamentales consiste en elegir el tipo de línea según el efecto deseado y la comodidad personal. Las líneas verticales u oblicuas otorgan una sensación de fluidez y dinamismo, mientras que las horizontales aportan un aire clásico, relajado y atemporal. Asimismo, resulta clave modular el protagonismo de la prenda estampada combinándola con elementos neutros o básicos que equilibren el look general, evitando saturar la propuesta visual.

Los accesorios en tonos sólidos, el calzado cómodo y una buena elección de texturas complementarias terminan de redondear un estilismo equilibrado, demostrando que la elegancia radica en la simplicidad y en el uso consciente de los clásicos de siempre. En definitiva, figuras como Natalia Oreiro, María Vázquez, Pampita y Mariana Fabbiani reafirman que el stripe print trasciende las modas efímeras y se consolida como una inversión segura de elegancia y practicidad para cualquier guardarropa.