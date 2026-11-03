El look de Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, que marca tendencia: jean wide leg y zapatillas deportivas

Las zapatillas deportivas dejaron de ser exclusivas del gimnasio y se convirtieron en protagonistas de los looks urbanos. Una de las combinaciones que gana terreno en el street style propone llevarlas con jeans, en una apuesta que mezcla comodidad, referencias retro y prendas de inspiración casual.

Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, se sumó a esta tendencia con un estilismo que permite entender cómo incorporar esta dupla al guardarropa cotidiano. Para una de sus apariciones, eligió un jean azul de tiro alto y silueta wide leg, que combinó con una remera negra básica y un blazer del mismo tono.

Juliana Awada y Valentina Barbier

Valentina Barbier se sumó a la tendencia de las zapatillas deportivas

El detalle que terminó de definir el conjunto de Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, estuvo en los pies. En lugar de elegir zapatillas urbanas de perfil bajo o un calzado más clásico, apostó por un modelo de inspiración running, detalles en distintos tonos y una estética marcadamente deportiva.

La propuesta juega con el contraste entre prendas de vestir y un calzado asociado originalmente a la actividad física. El blazer aporta una impronta más arreglada, mientras que el denim y las zapatillas construyen un conjunto relajado, cómodo y actual.

Valentina Barbier mostró cómo llevar la combinación que marca tendencia

Juliana Awada también apuesta por las zapatillas

La elección de Valentina Barbier encuentra un antecedente en el estilo de su mamá. Juliana Awada también incorporó las zapatillas deportivas a sus looks cotidianos, incluso cuando se trata de conjuntos más arreglados. Durante sus recorridas por París, por ejemplo, combinó jeans rectos, una remera básica y un blazer de gamuza marrón con un exclusivo modelo de Golden Goose, la firma italiana reconocida por sus diseños de estética desgastada.

La empresaria suele elegir este tipo de calzado para sus viajes, paseos y actividades al aire libre. En sus distintas apariciones se la vio con modelos de lona, siluetas retro y diseños de caña alta, generalmente en tonos neutros. Así, tanto Juliana como su hija demuestran que las zapatillas pueden integrarse a estilos muy diferentes y funcionar como el complemento ideal para actualizar un look con denim.

El look de Juliana Awada en París

Cómo combinar el jean wide leg con zapatillas deportivas

La clave para llevar esta tendencia está en el equilibrio de las proporciones. Los jeans rectos, wide leg y baggy funcionan especialmente bien con zapatillas de mayor volumen, mientras que los modelos de perfil más estilizado pueden acompañar pantalones de corte recto o más ajustado.

También es posible sumar una camisa, un blazer o un tapado para generar un contraste entre lo deportivo y lo sastrero. De esta manera, las zapatillas se convierten en una pieza central del estilismo y permiten actualizar prendas que ya forman parte del guardarropa.

Juliana Awada mostró las diferentes formas de combinar sus zapatillas

El look de Valentina Barbier demuestra que no hace falta llevar un conjunto deportivo para incorporar este tipo de calzado. Con un jean de buen corte y prendas básicas, las zapatillas de running pueden convertirse en las protagonistas de un outfit urbano.