Guadalupe Martínez Uría, la mamá de Kala Bidner de Popstars: “Siempre fui la mala”

Guadalupe Martínez Uría atraviesa una etapa en la que su nombre vuelve a aparecer ligado a la pantalla gracias al presente de Kala Bidner en Popstars (Telefe). La participación de su hija en el certamen despertó nuevamente el interés por la trayectoria de la actriz, que formó parte de algunas de las ficciones más recordadas de las décadas de 1980 y 1990. Entre el pasado televisivo de la actriz y los primeros pasos de su hija, se construyó una dinámica atravesada por el arte y el acompañamiento constante.

De Chiquititas a ¡Grande, pá!: La increíble carrera de Guadalupe Martínez Uría

Guadalupe Martínez Uría formó parte de una generación que tuvo una presencia constante en la televisión argentina durante los años 80 y 90. Su trayectoria comenzó cuando todavía era una niña y, a partir de entonces, participó en una larga lista de ficciones que marcaron distintas épocas de la pantalla. Producciones como Pelito, Clave de sol, ¡Grande, pá!, Mi cuñado, Chiquititas y El precio del poder integraron un recorrido profesional que se extendió durante casi dos décadas y la convirtió en un rostro habitual para la audiencia.

Guadalupe Martínez Uría, Diego, Ona, Máximo y Kala Bidner

A mediados de 2025, en una entrevista con La Nación, la actriz recordó que sus primeras experiencias llegaron tras presentarse a un casting masivo cuando tenía apenas 11 años. Aquella oportunidad abrió las puertas a nuevas convocatorias, campañas publicitarias y, poco después, a una producción que ocupó un lugar especial en su carrera. Al repasar aquellos años, explicó que muchos espectadores aún la identifican con los personajes antagónicos que interpretó en distintas ficciones: “Siempre fui la mala”.

Su presencia en la televisión fue una constante durante gran parte de su carrera. Entre un proyecto y otro casi no tuvo pausas, en un período en el que las ficciones nacionales ocupaban un lugar destacado. Sin embargo, cuando atravesaba uno de los momentos más estables de su vida profesional, comenzó a evaluar otros proyectos personales. Paralelamente a la actuación, Guadalupe Martínez Uría también había mostrado interés por áreas vinculadas a las ciencias y llegó a cursar estudios universitarios, aunque finalmente debió priorizar su trabajo artístico.

Guadalupe Martínez Uría, Diego, Ona, Máximo y Kala Bidner

La decisión que modificó el rumbo de su carrera llegó con el inicio de su historia junto a Diego Bidner. La relación avanzó y ambos comenzaron a proyectar una vida en común. Con el paso del tiempo, la artista optó por alejarse de la actuación para enfocarse en su familia. Según explicó años después, se trató de una elección personal que tomó en un momento en el que también observaba cambios dentro de la industria televisiva. Poco después llegaron el casamiento y la conformación de una familia junto a sus tres hijos, Ona, Kala y Máximo.

Kala Bidner y el vínculo con Guadalupe Martínez Uría, su mamá, en plena búsqueda dentro de Popstars

Durante los años alejados de la pantalla, Guadalupe Martínez Uría mantuvo activo su interés por las actividades creativas. Exploró distintos proyectos vinculados al diseño, continuó formándose y más adelante incorporó conocimientos relacionados con la producción y la dirección. Aunque la actuación había quedado en pausa, nunca perdió el vínculo con el universo artístico. Con el tiempo, ese espacio encontró una nueva forma de expresión a través del crecimiento profesional de una de sus hijas.

Kala Bidner

La segunda hija de la actriz, Kala Bidner, comenzó a desarrollar su propio camino dentro de la música desde muy pequeña. Sus primeras experiencias sobre escenarios llegaron cuando todavía era una niña y tuvo la oportunidad de participar en presentaciones junto a reconocidos artistas. Aquellas experiencias consolidaron su interés por el canto y la composición, dos actividades que con el paso de los años se transformaron en el centro de su proyecto profesional.

En 2026, la hija de Guadalupe Martínez Uría volvió a captar la atención del público al formar parte de Popstars, el programa que busca crear una nueva banda femenina. Mientras avanza en la competencia rumbo a la conformación de Chapeaux, el grupo que surgirá del ciclo, la joven contó con un acompañamiento muy particular dentro de su entorno familiar. Su madre reveló que, desde que su hija decidió dedicarse a la música, participa activamente en ese proceso, brindándole apoyo y experiencia adquirida durante décadas.

Kala Bidner

Guadalupe Martínez Uría acompaña de cerca el presente artístico de Kala Bidner mientras la joven avanza en Popstars, una experiencia que también volvió a poner en primer plano parte de la historia familiar. Después de una extensa trayectoria ligada a las ficciones argentinas y de haber elegido una vida enfocada en su familia durante muchos años, la actriz encuentra hoy un nuevo vínculo con el mundo del espectáculo a través del crecimiento profesional de su hija.

VDV