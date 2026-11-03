Entramos a la habitación de Luisita, la hija de Justina Bustos: andador Montessori, peluches y muñecas de estilo asiático

Justina Bustos y su pareja, el empresario Máximo Pardo, convirtieron uno de los sectores de su hogar en un refugio de diseño y calidez. Tras el nacimiento de su primera hija, Luisa —a quien llaman cariñosamente Luisita y que llegó al mundo el 2 de enero de 2026 fruto de su relación con el empresario—, la artista abrió las puertas de este espacio a través de sus redes sociales, permitiendo observar cada detalle de una ambientación pensada con criterio estético y funcional. La composición visual del lugar combina la corriente de crianza respetuosa con texturas suaves, iluminación natural y elementos decorativos que escapan de lo convencional.

Justina Bustos, Máximo Pardo y Luisa

La habitación de Luisa, la hija de Justina Bustos: un sillón envolvente, textiles en tono rosa fucsia y una paleta de colores cálidos

El sector central de la habitación de la hija de Justina Bustos está dominado por un amplio sillón orejero tapizado en un género de tonalidad neutra, estructurado con patas de madera lustrada que aportan solidez y nobleza al material. Sobre el respaldo descansa un almohadón con estampado ilustrado que aporta un toque lúdico al conjunto sin romper con la elegancia general del mobiliario. El asiento funciona como el núcleo del espacio y concentra varios peluches de diseño infantil, entre los que sobresale un muñeco anfibio de peluche y otros animales de líneas minimalistas y texturas amigables para el tacto.

El cuarto de la hija de Justina Bustos, Luisa, peluches, cuadros y tonos neutros

Al lado de este cómodo sitio de descanso, una pelota esférica de estabilidad en color fucsia intenso rompe con la paleta suave y dialoga directamente con la cortina de gasa translúcida en tono rosa suave que cubre el ventanal, dejando filtrar la luz natural de la tarde hacia el balcón exterior. Este juego de contrastes entre los neutros del sillón y el color vibrante de los accesorios demuestra un dominio absoluto de las tendencias actuales en interiorismo, donde los acentos de color se utilizan con moderación para revitalizar los espacios dedicados a los más chicos.

El rincón de juego con impronta Montessori y una cuidada selección de figuras orientales de madera

A la derecha del ventanal se ubica una mesa auxiliar circular de estructura metálica blanca sobre la cual Justina Bustos eligió piezas de colección muy particulares: estatuillas orientales talladas en madera, caracterizadas por sus cabellos oscuros y peinados simétricos, que funcionan como un guiño cultural y estético dentro de la decoración. A pocos centímetros se distingue la madera clara de un andador de estilo Montessori, diseñado bajo premisas de aprendizaje motriz libre, autonomía y sin estridencias visuales que sobre estimulen al bebé.

Justina Bustos y Maxi Pardo

Este sector sintetiza la búsqueda de los padres por integrar objetos didácticos que mantengan la armonía estética del ambiente sin saturar el espacio visual con plásticos estridentes. La elección de materiales nobles como la madera natural y el metal blanco refuerza la idea de un hogar conectado con la naturaleza y con un enfoque pedagógico respetuoso, donde cada elemento cumple una función específica dentro del desarrollo cotidiano de la niña.

Paredes minimalistas, cuadros geométricos y una cuna de líneas puras, los elegidos de Justina Bustos

Sobre el lateral izquierdo, las paredes de tonalidad marfil claro exhiben cuadros con marcos blancos dispuestos en línea vertical, contenedores de láminas didácticas de diseño geométrico y siluetas animales en tonos contrastantes que estimulan la agudeza visual de la pequeña. Completa la escena lateral una cuna minimalista de madera clara que mantiene la misma línea constructiva que el mobiliario general de la habitación, logrando una continuidad visual impecable.

Justina Bustos eligió un sillón tapizado con peluches además de muñecas de madera orientales

La disposición de los elementos prioriza el orden visual, la amplitud de circulación y una atmósfera de absoluta tranquilidad. Cada rincón refleja un trabajo de curaduría decorativa donde nada se deja al azar. De esta manera Justina Bustos logra un balance perfecto entre la funcionalidad ineludible que requiere la crianza diaria y el estilo depurado de una revista de decoración contemporánea.