Geraldine Koncar reveló los secretos del tocado de cristales que Lali Espósito eligió para su boda: "Unas magias para la cabeza"

Entre los detalles que completaron el look nupcial de Lali Espósito, hubo uno que se destacó por su originalidad y su delicado trabajo artesanal: el casquete de cristales transparentes que llevó sobre su cabello durante su casamiento con Pedro Rosemblat. La pieza, que se convirtió en uno de los accesorios más llamativos de su estilismo, fue diseñada especialmente para ella por Geraldine Koncar, la hija Gabriella Capucci, creadora de accesorios y responsable de una firma familiar con una larga tradición en alta costura y novias.

En diálogo exclusivo con CARAS, la diseñadora contó cómo fue el proceso creativo detrás del tocado, desde el primer pedido de la cantante hasta la entrega de la pieza terminada el mismo día de la boda. El resultado fue un diseño realizado íntegramente a mano, con miles de cristales y una estructura que buscó generar un efecto etéreo alrededor de la cabeza y el rostro de la novia.

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El casquete de cristales que eligió Lali para su casamiento

La propuesta surgió directamente de Lali Espósito. Según contó Geraldine Koncar, el primer intercambio ocurrió durante una prueba de vestuario, cuando ella fue a trabajar en el vestido de cadenas que la cantante utilizaría para los premios Billboard. En ese mismo encuentro, la artista se estaba probando el segundo cambio de su vestido de novia y aprovechó la ocasión para plantearle qué quería llevar en la cabeza.

"La idea surgió 100% de Lali, yo ya le había hecho muchas cosas para la cabeza a lo largo de los años, y cuando fui a probarle el vestido de cadenas para los premios Billboard, ella se estaba probando el segundo cambio de vestido de novia y me dijo que quería 'unas magias' para la cabeza", recordó la diseñadora.

A partir de esa conversación, Lali le explicó qué tenía en mente y le transmitió las características que buscaba para el accesorio. Geraldine destacó especialmente la participación de la artista durante el proceso creativo y la claridad con la que suele comunicar sus ideas.

El increíble casquete que usó Lali Espósito en su casamiento con Pedro Rosemblat

"Ella siempre está en todos los detalles, no deja nada librado al azar, si bien me da libertad y confía en mi trabajo, sabe perfectamente lo que quiere y cómo lo quiere y es un placer para mí porque siempre coincidimos", contó. También mencionó a Manu Venancio, la estilista de la estrella pop, quien suele dar el visto bueno a sus creaciones y con quien mantiene una excelente relación.

Después de ese primer intercambio, volvió a su taller, reunió los materiales y comenzó a trabajar en el diseño. Cuando Lali regresó de Miami, le llevó el casquete a medio terminar durante la siguiente prueba del vestido. La pieza no necesitó modificaciones, por lo que pudo continuar con el armado hasta completarla y llevarla personalmente a la locación de la boda durante la mañana de la celebración.

A diferencia de las tradicionales tiaras o los tocados florales,la artista apostó por un casquete que cubría toda su cabeza y se extendía en delicados flecos sobre el contorno del rostro y el largo del cabello. La pieza estaba compuesta por más de 3200 cristales completamente transparentes, entrelazados en formas orgánicas y asimétricas.

El cambio de look de Lali Espósito en su boda

El diseño combinó diferentes tamaños y formas de piedras, algunas de ellas alargadas y facetadas, que aportaron movimiento y reflejos con cada gesto. En la parte frontal, los flecos irregulares enmarcaban el rostro, mientras que en la zona posterior se prolongaban algunos hilos con cristales de mayor tamaño, similares a caireles.

La intención fue que el accesorio tuviera una presencia importante sin perder ligereza visual. Para conseguirlo, Geraldine Koncar trabajó con una técnica de alambrado de joyería y estructuras muy finas que permitieron distribuir los cristales por toda la cabeza. En las fotos del casamiento se puede apreciar cómo las piezas transparentes acompañaron el cabello oscuro de la cantante y se integraron con el vestido de novia.

Más de 3200 cristales y 30 horas de trabajo artesanal

Detrás del resultado hubo un proceso minucioso que demandó más de 30 horas de trabajo artesanal. El casquete fue confeccionado con más de 3200 cristales transparentes, distribuidos en una trama irregular que cubrió toda la cabeza y generó diferentes recorridos de brillo.

Para unirlos, Geraldine Koncar utilizó dos técnicas. Por un lado, recurrió al alambrado de joyería, con pequeños rulos de alambre de plata 925. Por otro, trabajó con enhebrados de tanza transparente, un recurso que permitió que algunos cristales parecieran suspendidos en el aire.

El diseño de Geraldine Koncar para Lali Espósito

El diseño se completó con flecos de diferentes largos y terminaciones irregulares. Algunos de los hilos que caían por detrás del cabello llevaban cristales de mayor tamaño en sus extremos, con formas similares a caireles. De esta manera, el tocado adquirió movimiento y sumó destellos alrededor de la silueta de la cantante.

Todo el armado se realizó a mano, desde la preparación de las estructuras hasta la colocación y distribución de cada cristal. La combinación de materiales y técnicas permitió construir una pieza de apariencia delicada, aunque con una importante cantidad de elementos y horas de elaboración.

Más allá del diseño que eligió Lali Espósito para su casamiento, Geraldine Koncar observa un cambio en los accesorios que acompañan a las novias. “Hay fuertes referencias al estilo vintage, ya sea con tiaras, velos, casquetes, hebillas, tocados alambrados y hasta plumas estilo años 20”, explica.

Lali Espósito dio el sí con Pedro Rosemblat en una caso de San Telmo

En cuanto a los materiales, señala que las flores naturales están cediendo terreno frente a otras opciones. “Las flores naturales son desplazadas por las de diferentes metales, en plata, bronce viejo, oro antiguo y filigranas”, detalla. También destaca la presencia de pequeñas joyas distribuidas en la cabeza y a lo largo del pelo, que generan “brillos sutiles con efecto de destellos flotando”.

La transformación del look también llega a la pista de baile. “A la hora de inaugurar la pista, las novias optan por cambiar el look y usar maxitocados de plumas ‘boho’”, cuenta la diseñadora. En esos casos predominan los tonos claros, como blanco, marfil, plata y beige, con referencias a festivales como Coachella o Burning Man. Entre las opciones más llamativas aparecen sombreros intervenidos con brillos, vinchas con estrellas y tocados XL con flores de seda, palabras como Bride y hasta diseños que recrean una torta de tres pisos.

Quién es Geraldine Koncar, la diseñadora que acompaña a Lali desde sus comienzos

La historia profesional de Geraldine está ligada a una tradición familiar. Es hija de Gabriella Capucci, quien fundó la marca con un local sobre la avenida Alvear en 1962, dedicado a la alta costura y los vestidos de novia. Tras la muerte de su madre, en 1989, cuando tenía apenas 16 años, quedó al frente del emprendimiento y desde entonces se ocupa personalmente del diseño y la confección de sus piezas.

Su vínculo con el universo creativo comenzó mucho antes. El dibujo y la pintura fueron sus primeros intereses, a los que luego se sumó la fotografía. Sin embargo, desde los 12 años diseña y arma accesorios, una actividad que se convirtió en su principal pasión y que continúa desarrollando hasta hoy.

Para dar el sí, Lali Espósito optó por una capa de inspiración romántica

A lo largo de su trayectoria también trabajó en vestuario para cine, teatro, televisión, shows y videoclips. Con Lali Espósito, en tanto, construyó una relación profesional que comenzó en 2012 y 2013, durante los primeros pasos de la cantante como solista. "Me ocupo de la marca desde 1989, cuando ella falleció. Yo tenía 16 años y desde entonces diseño y hago todo yo a mano", explicó sobre su recorrido.