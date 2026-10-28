Numinous: arquitectura y diseño llave en mano, desde la primera idea hasta la entrega de la obra

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Diseñar un espacio implica pensar cómo se va a vivir, recorrer y utilizar. También requiere coordinar decisiones, recursos y equipos para llevar esas ideas a la práctica. Con esa premisa, Numinous desarrolla proyectos de arquitectura y ofrece un servicio que abarca desde los primeros croquis hasta la entrega de la obra.

Sus fundadores, los arquitectos Cristian Dal Bianco y Santiago Pórfido, se conocieron durante el curso de ingreso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. La creación del estudio respondió a una necesidad concreta: acompañar a quienes buscan resolver todas las etapas de un proyecto con profesionales que asuman la responsabilidad del proceso completo.

El nombre Numinous remite a “numen”, asociado al ingenio poético y a aquello que inspira la creación. Esa identidad se completa con la figura de un elefante como isotipo, cuya huella expresa la intención de dejar un paso significativo por el mundo y transformar los lugares que se habitan.

Diseño y ejecución bajo una misma dirección

La propuesta del estudio busca que la sensibilidad espacial dialogue con la funcionalidad, la estética y el rigor técnico. Para sus fundadores, el diseño y la construcción forman parte de un mismo recorrido, en el que cada decisión debe encontrar su correspondencia en la obra.

Por eso, ambos lideran personalmente las distintas instancias: los croquis preliminares, el proyecto ejecutivo, la definición de los detalles constructivos y la ejecución material. Esa continuidad permite coordinar las etapas, optimizar recursos y reducir las dificultades que pueden surgir cuando el trabajo se distribuye entre múltiples interlocutores.

El acompañamiento cercano es otro de los ejes de Numinous. La intención es ofrecer confianza y responsabilidad durante todo el proceso, haciendo que una experiencia compleja resulte más ordenada y equilibrada para el cliente.

De las primeras remodelaciones a proyectos de mayor escala

El recorrido comenzó con intervenciones pequeñas y fue creciendo tanto en dimensiones como en diversidad de usos. A las remodelaciones de baños les siguieron departamentos completos, dúplex, lofts y casas unifamiliares. En paralelo, se incorporaron espacios gastronómicos, educativos y oficinas.

Ese crecimiento estuvo acompañado por la consolidación de equipos de confianza y el perfeccionamiento de los métodos de control técnico y presupuestario. También impulsó alianzas con colegas y profesionales de distintas disciplinas para abordar trabajos de mayor complejidad y especialización.

A medida que aumentó la escala de los proyectos, el estudio mantuvo como prioridad la cercanía con cada cliente y la participación en todo el ciclo constructivo.

Nuevos desarrollos en Mercedes y Tandil

Los próximos pasos de Numinous apuntan a ampliar su capacidad operativa en desarrollos residenciales y comerciales, con un acompañamiento que comienza incluso antes del diseño: la selección del terreno, la escucha de las necesidades y la elaboración de las primeras ideas.

En esa búsqueda, el estudio proyecta expandir su alcance hacia el interior bonaerense, con foco en Mercedes, por su cercanía a la Ciudad de Buenos Aires, y Tandil, por su atractivo turístico y crecimiento poblacional.

A mediano y largo plazo, sus fundadores buscan consolidar a Numinous como un referente en soluciones de arquitectura llave en mano, con profesionalismo y un diseño capaz de transformar la experiencia cotidiana de quienes habitan sus obras.

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