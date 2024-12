AC Skin Studio: el arte del cuidado integral de la piel y el bienestar emocional

CREDITO CARAS

En esta entrevista exclusiva, Antonella Carbone, creadora de AC Skin Studio, nos abre las puertas de su mundo, donde la belleza trasciende lo superficial y se conecta profundamente con el bienestar emocional y mental. Desde su experiencia personal, nos cuenta cómo logró transformar una crisis en una oportunidad para reinventarse y dar vida a su espacio, donde la piel, la mente y el espíritu trabajan en armonía. Con un enfoque holístico y tratamientos personalizados, AC Skin Studio se ha convertido en un refugio para quienes buscan mucho más que un simple cuidado estético.

· ¿Cómo se logra un equilibrio entre el cuidado externo de la piel y el bienestar emocional y mental, y cómo lo integran en sus tratamientos en AC Skin Studio?

En AC Skin Studio creemos firmemente que la piel refleja cómo nos sentimos por dentro. Por eso, integramos el cuidado externo con una experiencia interna única. Antes de cada tratamiento, realizamos una evaluación detallada sobre la vida de nuestras clientas: su nivel de estrés, calidad del sueño, hábitos alimenticios y emocionales, entre otros factores. Esto nos permite personalizar cada tratamiento según sus necesidades. Mientras cuidamos la piel con productos de alta calidad y técnicas avanzadas, promovemos la relajación a través de masajes, aromaterapia y prácticas como afirmaciones positivas o meditaciones guiadas. Así logramos que cuerpo, mente y espíritu trabajen en armonía.

· ¿Qué rol juega la conexión mente-cuerpo en la salud de la piel y cómo lo abordan en sus tratamientos?

La conexión mente-cuerpo es esencial para la salud de la piel, ya que el estrés, las emociones negativas y la desconexión emocional pueden impactar directamente en problemas como acné, rosácea, envejecimiento prematuro y otras afecciones cutáneas. En AC Skin Studio, diseñamos cada tratamiento para que nuestras clientas desconecten del ruido externo y se reconecten con su ser interior. Utilizamos técnicas de relajación profunda, como masajes en zonas de acumulación de tensión (cuello, hombros, cuero cabelludo), y creamos un ambiente de paz con música relajante, aromas suaves y luces tenues. Queremos que cada cliente salga no solo con una piel renovada, sino también con una mente clara y un espíritu liviano.

· ¿Cuáles son los principales hábitos internos que recomiendan para complementar el cuidado externo de la piel?

Recomendamos hábitos simples pero efectivos:

Alimentación balanceada: incluir alimentos ricos en antioxidantes, grasas saludables y agua para mantener la piel hidratada desde adentro.

incluir alimentos ricos en antioxidantes, grasas saludables y agua para mantener la piel hidratada desde adentro. Gestión del estrés: implementar rutinas como meditación, journaling o yoga para mantener el cortisol bajo control.

implementar rutinas como meditación, journaling o yoga para mantener el cortisol bajo control. Higiene del sueño: un descanso reparador es clave para la regeneración celular y el equilibrio hormonal.

un descanso reparador es clave para la regeneración celular y el equilibrio hormonal. Actividad física: moverse diariamente para mejorar la circulación y oxigenar la piel.

moverse diariamente para mejorar la circulación y oxigenar la piel. Rutinas de autocuidado: dedicar tiempo para aplicar productos de skincare con calma y cariño, casi como un ritual.

· ¿Cómo fue el proceso de encontrar su lugar en el mundo del cuidado de la piel y qué consejo darían a quienes buscan un propósito laboral que los haga felices?

AC Skin Studio nació tras una crisis personal y profesional. Trabajaba en la empresa familiar, un lugar que no resonaba conmigo, pero sentía que debía quedarme por presión y mandato. Esto me llevó a un punto de quiebre que afectó mi salud física y emocional. En ese momento, mi papá me dio un consejo que cambió mi perspectiva: "Toma esto como una oportunidad para empezar tu propio camino". Con miedo pero con determinación, decidí apostar por aquello que siempre me había apasionado: el cuidado de la piel y el bienestar integral.

Empecé en un cuarto de mi casa, combinando mi amor por la estética con un enfoque holístico y espiritual. Mi consejo para quienes buscan su propósito es: confíen en lo que les apasiona, aunque parezca pequeño o diferente a lo esperado. Las crisis son puertas hacia algo nuevo, y todo gran cambio empieza con un pequeño paso y mucha valentía.

· ¿Qué innovaciones o enfoques diferenciales ofrece AC Skin Studio para quienes buscan un cuidado holístico de la piel?

Nuestro enfoque integral es lo que nos diferencia. Además de tratamientos personalizados con tecnología avanzada y productos de calidad, ofrecemos una experiencia transformadora. Desde la primera consulta, guiamos a las clientas en un viaje hacia el autoconocimiento y la relajación. Integramos el cuidado de la piel con técnicas holísticas como masajes descontracturantes, aromaterapia, meditación y conversaciones que inspiran bienestar emocional. Además, contamos con una doctora especialista con quien diseñamos rutinas y tratamientos personalizados para que la piel reciba lo mejor. Cada visita es más que un tratamiento; es un momento de conexión con una misma.

· En su experiencia, ¿cómo contribuye el equilibrio emocional y personal a la apariencia y salud de la piel?

El equilibrio emocional se refleja directamente en la piel. Una mente tranquila y un corazón en paz contribuyen a una piel más luminosa, menos propensa a brotes y con una mejor capacidad de regeneración. En AC Skin Studio trabajamos para que nuestras clientas encuentren un momento de paz y reconexión personal. Esto no solo mejora su aspecto, sino también su relación consigo mismas. Cuando las emociones están equilibradas, el cuerpo responde positivamente, y la piel, como el órgano más visible, es la primera en mostrarlo.

Datos de contacto:

Instagram: @ac.skinstudio

Teléfono: 1138313656