Mel, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

La Academia Msp surgió en 2020, sin poder realizar el trabajo que amaba por obvios motivos sociales decidí comenzar a generar contenido en redes sociales para explicar y darles tips a mis clientas lo que podían hacer desde sus hogares. Sin quererlo, comenzaron a llegar consultas y seguidores; Mi Dm estaba lleno de mensajes que me pedían capacitaciones. Actualmente la Academia tiene más de 900 alumnos en Argentina, México, Chile, Uruguay y Paraguay

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Básicamente bienestar, Msp ofrece capacitaciones sobre pestañas, cejas, marketing, redes sociales y economía (algunos son online y otros requieren presencialidad). Por supuesto, también se ofrecen servicios referidos a esto y más, al público.

Lo fundamental es, como persona de ideales fuertes, apuntar a que cada alumno/cliente viva una antes y un después, en otras palabras no me gusta hacer esto solo por dinero sino más bien satisfacción personal. Busco generar sensación de empoderamiento, plenitud y seguridad. Se sorprendería mucho al ver cuántas personas, en especial mujeres, tienen vergüenza de realizar preguntas importantes solo porque no encuentran un espacio cómodo donde poder hacerlas, sin que las juzguen o por miedo a invertir mal su dinero, estuve ahí. Las entiendo, como mujer y como emprendedora.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

La misión personal que busco de este proyecto y la magia de coincidir con un equipo increíble que comparte visión conmigo.

Desde el primer momento, siempre fue ser un lugar seguro donde otras personas puedan sentirse acompañadas, que cualquiera de sus inquietudes tenga una respuesta y se hagan una parte importante en Msp.

Tengo dos miradas claves en mi negocio. Como alumna entendí que, muchas veces, se requiere de un esfuerzo grande el elegir una capacitación donde uno sienta que realmente está invirtiendo, y que no sea otra pérdida de tiempo y de energía. Capacito para dar herramientas útiles, que se usen y que hagan crecer. Como mujer entiendo lo que es estar ante una sociedad súper exigente con la estética, donde se llegan a puntos innecesarios e insanos solo por encajar. No sirve de nada la belleza momentánea, si el dolor continúa ahí o te lastima cada vez más en el tiempo. Esta es mi diferencia: Dar algo más allá de la belleza.

Creo que el mundo necesita más personas que aman lo que hacen, de hecho, tengo un cuadro de eso.

