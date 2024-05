CREDITO CARAS

Dra. Olivera, ¿cómo fueron los inicios de su marca?

Después de años de trabajo, de conjugar mi profesión de Bioquímica y Dermatocosmiatra, que me permite con facilidad poder entender más sobre la relación entre activos y resultados en pacientes, la curiosidad por compuestos, texturas y beneficios para la piel se iba incrementando.

Cuando finalicé el postgrado Universitario en Medicina Ortomolecular y Antienvejecimiento, incorporé el concepto que además de la calidad de principios activos, la cantidad es fundamental. Revisando estudios científicos publicados, me enfocaba en evaluar cuáles eran las mejores concentraciones y cuáles los mejores coadyuvantes o las combinaciones más efectivas.

Hacía preparar fórmulas e iba evaluando respuestas en cuanto a resultados y confort en las texturas. Un día me encontré en un estado de entusiasmo que dije ¡amo esto! y es así que me puse a trabajar para que Amo Cosmética Ortomolecular sea una marca autorizada por ANMAT y mis iniciales dejaron reflejada lo que me genera este trabajo.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Nos caracterizamos por trabajar con fórmulas libre de parabenos, basado principalmente en vitaminas, minerales, aminoácidos, lípidos, extractos naturales y otros en altas concentraciones, seleccionados en base a estudios científicos publicados para su eficacia.

Nos diferenciamos en evitar promesas mágicas sobre la piel, ya que no hay resultados mágicos pero sí muy buenos tratamientos que a veces llegan a ser sorprendentes, para lo cual deben estar bien indicados y combinados de acuerdo al criterio profesional y a cada condición que esté atravesando el individuo que lo utiliza.

¿Qué desafíos tiene por delante?

Espero a mediano plazo poder llegar a muchos más profesionales de la Salud y Estética, ya que empezamos hace pocos meses. La línea está en pleno crecimiento, trabajando en el desarrollo de fórmulas nuevas, se distribuye desde un solo lugar que es mi laboratorio y consultorio en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, dando beneficios en costos de acuerdo a escalas de compras, pero en el futuro seguramente vamos a trabajar con distribuidores que apuesten a la línea.

Si comenzaran de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si comenzara nuevamente no sé si cambiaría algo, creo que pasé momentos difíciles pero que me dieron experiencia que no las hubiera tenido, perdí algunas cosas por ciertos errores pero gané en conocimientos. Debo reconocer que cuando sos emprendedora, cada experiencia es muy valorada, cada profesional que elige la marca o cada individuo que utiliza un producto, no está solo, sino que estoy ahí con ayuda de mis colaboradoras para escucharlos, asesorarlos y acompañarlos en el proceso.

Datos de contacto:

Teléfono: 3456 460844

Mail: [email protected]

Web: www.cosmeticaortomolecular.com