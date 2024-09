Jorge Lanata hace tres meses que enfrenta graves problemas de salud, por lo que está internado y tratando de recuperarse. En las últimas horas, sus hijas Bárbara y Lola Lanata utilizaron sus redes sociales para aclarar ciertos rumores que hay alrededor del periodista y los vínculos que este tiene con su esposa.

Jorge Lanata

Hace algunos días Yanina Latorre había dicho en LAM que las hijas de Jorge Lanata, de 36 y 20 años habrían hecho un pedido formal en un juzgado para que declarasen la insania de su padre; dato que tuvo gran repercusión en los medios y que terminó por sentenciar la gran pelea que hay entre Bárbara y Lola Lanata con Elba Marcovecchio, su pareja.

Elba Marcovecchio, Lola, Bárbara y Jorge Lanata

“Lo que quieren es que Elbita deje de decidir sobre la vida de Lanata. En este expediente, a su vez, piden el mando de la plata de Lanata, quieren ser las administradoras de los bienes”, expresó Yanina Latorre sobre la información que poseía del pedido de las hijas de Jorge Lanata.

Pepe Ochoa añadió que con este pedido Lola y Bárbara Lanata buscan poner un curador que esté detrás de los movimientos que Elba Marcovecchio. Este proceso se hace largo y se complica, ya que la pareja del periodista también es heredera, lo que volvería aún más tedioso el asunto.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Fernanda Iglesias expresó que existe alguna razón que todavía no salió a la luz de porque las hijas de Jorge Lanata pidieron esto “Acá me llega una información, pero no la voy a decir, pero algo pasó. Hubo algo. Ahora ellas tienen que demostrar que Elba es perjudicial para la vida de Lanata”, cerró.

Jorge Lanata

El descargo de las hijas de Jorge Lanata tras las versiones sobre su salud

A través de sus redes las hijas de Jorge Lanata, luego de todo el revuelo que causaron los dichos de Yanina Latorre, publicaron una historia en su Instagram donde negaron la información, “Queremos aclarar que no pedimos la declaración de insania de papá. Esa información es incorrecta”, aseguraron Lola y Bárbara Lanata.

Posteo de Barbara y Lola Lanata

Se sabe que hasta este momento la salud del periodista sigue siendo delicada, esta semana se pudo retornar a la Clínica de Rehabilitación, para que Jorge Lanata pudiera retornar con las terapias que los médicos le indicaron para poder recuperarse. Luego de que en la semana anterior el cuadro se complicase durante un traslado, perjudicando aún más la salud del periodista.

