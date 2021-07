ANATTA: arte en joyas de calidad y hechas con cariño

Ornella Centofante es la creadora de ANATTA Joyas, un espacio que se encarga de brindar piezas artesanales y de primera calidad. Ella siempre tuvo una fuerte pasión por el arte y la joyería, por lo que decidió profesionalizarse en la Escuela Municipal de la Joya “Sergio Lukez” donde pudo seguir incrementando su conocimiento. Hoy hablamos con la profesional quien nos cuenta más acerca de su espacio de joyería.

"Todas las piezas están hechas en mi taller y puedo garantizar que un producto de primera calidad, ya que me encargo yo misma de la fundición y el laminado del metal”, destaca Ornella quien agrega que “el vínculo con mis clientes suele ser bastante sensible y especial. Muchas veces se acercan para hacer un regalo único, me cuentan historias de por qué quieren lo que quieren y diseñamos juntos. Ellos se entusiasman con ideas ya que para el cliente es un momento para poner a jugar su creatividad y se sienten en contacto muy cercano con el trabajo”.

Actualmente la fundadora de Anatta tiene su taller y showroom en Palermo, el cual pueden visitar sus clientes o interesados mediante cita previa.

¿Cómo te has reinventado con la pandemia?

La pandemia fue una oportunidad. Me fui formando como joyera desde el 2013 y fue el año pasado, con el comienzo del confinamiento, que tuve que parar obligadamente con todas mis actividades y estudios. Aunque eso fue frustrante, pude encontrarle la beta positiva y enfocar %100 en el proyecto.

La pandemia me dio más horas en el taller y más dedicación a las redes sociales. Además, aumentó la producción y la llegada de potenciales clientes que hicieron que hoy este en etapa de pleno crecimiento.

Aunque aún quede mucho por hacer, la pandemia me dio algo que yo no me había podido dar hasta ese entonces: tiempo y confianza en mí misma.

¿En dónde te gusta poner el foco?

Pongo mi foco en realizar joyas de calidad y hechas a medida del cliente. Al trabajar mayormente con plata 925, las joyas tienen una durabilidad de muchísimos años, convirtiéndose en objetos de gran valor material y sentimental para quien los lleva.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Como contaba anteriormente, el vínculo con el cliente me da mucha satisfacción interna, es realmente muy gratificante cuando perciben que, en cada trabajo, hay mucha paciencia, cuidado y amor, realmente lo valoran.

Por otro lado, disfruto del trabajo en conjunto: la red que se genera entre colegas, compartir conocimientos y tiempo, somos como una gran familia. Estoy muy agradecida con mis maestros y colegas, todos en mayor o menor escala me han enseñado, sobre todo, el amor por el oficio y a disfrutar el encuentro profundo que se genera entre el taller y el individuo que lo pone a funcionar.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Confieso que siempre quise hacer las joyas de una película, es algo que espero algún día se me dé.

Aunque el futuro es algo incierto y estoy abierta a diferentes posibilidades, me proyecto en un taller más grande, con más versatilidad en herramientas. También tengo el deseo de poder seguir viajando, como artista es importante estimular al ser creativo: conocer otras culturas, otras arquitecturas, la naturaleza en diferentes fases y partes del mundo, son estas algunas formas de mantener viva la llama y ofrecer un producto único y original.

