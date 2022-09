“Animate a brillar”

Soy una apasionada del desarrollo personal porque creo que todos tenemos un potencial ilimitado. Mi propuesta es que puedas vivir una vida con otro nivel de consciencia, con más posibilidades y recursos (que tenes y desconoces), para que puedas alcanzar tus metas.

Para sacar lo mejor de vos necesitas saber quién sos y conocer aquello que te hace único, porque te va a permitir saber lo que sos capaz de hacer y lograr.

Me llevo varios años conectarme con mis propios talentos por eso acompaño a las personas para que puedan conectarse con los suyos y con lo que les apasiona para que puedan lograr su realización personal.

Creo que todos nacemos con grandes talentos naturales y, a medida que pasamos más tiempo en el mundo, perdemos el contacto con muchos de ellos.

Las investigaciones han demostrado que sólo 2 de cada 10 personas dicen usar sus talentos en el ámbito laboral. Es sólo el 20%.

¿Cómo crees que esto impacta en tu crecimiento personal? ¡Mucho!

Si todos nacemos con talentos, ¿Por qué muchas veces no sabés cuales son los tuyos o crees no tener ninguno? Porque todavía no empezaste a bucear dentro tuyo. Y animarte a explorar tu pasión es comenzar ese viaje interior.

¿Qué te apasionaba en tu niñez?¿Qué te apasionaba en tu juventud? ¿Qué te apasiona hoy?

Tus talentos están asociados a una capacidad innata. Son tus fortalezas, esas características tuyas propias que te distinguen desde chico.

No siempre os resulta fácil descubrir cuáles son tus talentos, por eso te propongo una clasificación de los diferentes tipos de talentos que todos tenemos:

● TALENTOS EVIDENTES: De todos los tipos de talentos estos son los más fáciles de identificar ya que son los talentos que tenes y que sabes que tenes. Son las habilidades que desarrollaste de una forma natural y consciente.

● TALENTOS OCULTOS: Son los talentos que tenes y no sos plenamente consciente de ello. Son aquellas habilidades que los otros ven perfectamente en vos pero vos no.

● TALENTO POTENCIAL: Son los talentos que tenes poco desarrollados y tenes un gran potencial. Si los trabajas pueden llegar a ser tu talento más grande.

Conocer tus talentos te va a permitir no sólo descubrir quien sos sino quien podes llegar a ser y usarlos es una de las claves para sentir más satisfacción y es una manera de ofrecer lo mejor que tenes. Es una forma de pasar por esta vida dejando huella, un legado.

Cada uno tiene el regalo exacto y necesario para alcanzar su potencial.

Benjamin Franklin dijo “No escondas tus talentos, fueron hechos para ser usados ¿De qué serviría un reloj de sol en la sombra?”

