Apostando a romper moldes 

CARAS

Confeccionar diseños exclusivos siempre fue, para mí, mucho más que tomar medidas y diseñar una prenda. Es interpretar deseos, leer entre líneas, traducir emociones. Cada diseño que sale de mi atelier está pensado para una mujer única y con estilo propio. Me gusta que cada pieza tenga carácter, que se note que fue creada con intención.

Trabajo con géneros nobles y texturas que me resultan interesantes, como el crepe o el tafetán. Pero hay uno que despierta una conexión especial en mí: el cuero. Ese material que, durante años, fue relegado a prendas urbanas o a la marroquinería, y que yo elijo para hacer vestidos formales. ¿Por qué no? Me encanta romper con esa idea preestablecida de que el cuero no pertenece a un evento elegante. Lo trato como una tela distinguida, diseñando líneas puras, con terminaciones hechas a mano e incorporando hebillas y apliques de bronce.

En muchas de mis piezas de Alta Costura, combino el cuero con otras telas, lo que permite jugar con texturas, pesos y caídas distintas dentro de un mismo diseño. Esta mezcla enriquece la prenda, manteniendo siempre la exclusividad como premisa. En un mundo donde la alta costura muchas veces se asocia con lo tradicional, apuesto a romper moldes.

Datos de contacto:

Cel: 3814476711

Instagram: @byfelicitas_