Formar para transformar: el compromiso detrás de Oye Guapa

CARAS

¿Cómo nació Oye Guapa?

Mis comienzos fueron completamente inesperados. Trabajaba con horarios rígidos y sin sentirme conectada con lo que hacía. Un día me di cuenta de que vivía en automático. Desde siempre fui muy prolija y detallista, especialmente con las manos: recuerdo pintarle las uñas a mi mamá, que siempre las llevaba impecables. Fue como un legado.

Una amiga me mostró las uñas esculpidas y despertó algo en mí. Hice un curso muy básico, empecé a volantear y atender a domicilio. Poco a poco fui formándome, dejando atrás lo que no me representaba, hasta abrir mi primer espacio.

Con los años el equipo creció, el lugar se transformó, y descubrí mi verdadera pasión: la formación profesional. No solo embellecer, sino formar a otras mujeres para que también puedan transformar sus vidas.



¿Cuáles son los próximos planes?

Hoy, después de más de diez años recorridos, nuestro objetivo es seguir creciendo como referentes en formación profesional.

Me imagino expandiendo nuestros cursos, profundizando el enfoque pedagógico que ya aplicamos en el salón, y desarrollando herramientas virtuales para llegar a más personas, sin perder la esencia: el trato cercano, la mirada humana y la atención al detalle.

A nivel equipo, quiero seguir siendo un semillero de talentos, un espacio donde las personas se formen, crezcan y brillen. A nivel marca, que Oye Guapa se siga reconociendo por la calidad, la calidez y la innovación constante.



¿Qué diferencia a Oye Guapa?

En un rubro donde la oferta es cada vez mayor, nos distingue la experiencia integral que ofrecemos. Desde cómo recibimos a nuestras clientas hasta la formación a cada profesional del equipo, todo está pensado para que se sientan valoradas, contenidas y únicas.

Formamos a cada integrante para que adopte una mirada profesional, respetuosa y detallista.

Además, invertimos en capacitación constante, tanto técnica como humana. Creemos que embellecer es también acompañar, empoderar y dejar una huella. Nuestro diferencial no está solo en lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y por qué.



Qué harías diferente?

Si pudiera, comenzaría a formarme con profundidad desde el inicio, los primeros años fui autodidacta y hoy sé que la educación es un atajo valioso, que ahorra tiempo, errores y genera confianza.

Por eso me enfoco tanto en transmitir mi experiencia real, enseñando todo lo que me hubiera gustado saber cuándo empecé.

Pero cada paso fue necesario para llegar hasta acá.

Datos de contacto:

Ubicación: Intendente García Silva 942 Morón centro

Tel: 1568821882

IG: @oyeguapa_belleza